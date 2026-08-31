Alemania se enfrenta a una de las pruebas políticas más peligrosas y dramáticas de su historia de posguerra. El influyente medio global Politico informa, según el analista y columnista británico John Kampfner, que el ascenso del partido « Alternativa para Alemania » (AfD) en las elecciones regionales de Sajonia-Anhalt podría sacudir a todo el país, a la Unión Europea y al equilibrio político mundial.

Los analistas consideran muy probable que la AfD forme una coalición con el partido de izquierda « Alianza Sahra Wagenknecht » (BSW) para formar un gobierno regional.

« Una crisis no vista en décadas »: ¿qué preocupa a Europa?

Los procesos políticos previstos para septiembre y sus riesgos potenciales son los siguientes:

Geografía electoral: Además de Sajonia-Anhalt, la AfD muestra posiciones fuertes en Mecklemburgo-Pomerania Occidental, mientras que las fuerzas de izquierda lideran en Berlín;

Declive del gobierno central: Según Kampfner, tales resultados podrían sumir al actual gobierno alemán en una profunda crisis en las próximas semanas o meses, desestabilizar el sistema de gobierno y sembrar el pánico en un país que valora la estabilidad;

Factor económico: Mientras la industria y la economía del país se ralentizan, la creciente inestabilidad política también preocupa a los líderes en Bruselas y Londres.

Putin, Trump y la cuestión de las sanciones contra Rusia

Estas elecciones se han convertido en una encrucijada crucial no solo para la política interna alemana, sino también para los grandes centros geopolíticos:

Bajo la mirada de dos líderes: El analista cree que los resultados de estas elecciones son seguidos con gran interés por el presidente ruso Vladímir Putin y el expresidente estadounidense Donald Trump ;

Sanciones y vínculos con el MAGA: El partido AfD critica la política actual de Alemania y pide abiertamente el levantamiento de las sanciones impuestas a Rusia. El movimiento MAGA de Donald Trump critica la política de la Unión Europea y desarrolla vínculos con la AfD.

Los planes radicales de Ulrich Siegmund

El candidato principal del partido en Sajonia-Anhalt, Ulrich Siegmund , promete implementar una serie de decisiones radicales si llega al poder: