Explosión aterradora en el estrecho de Ormuz: un superpetrolero choca contra una mina y se incendia

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Explosión aterradora en el estrecho de Ormuz: un superpetrolero choca contra una mina y se incendia

Se ha producido una situación de emergencia en el estrecho de Ormuz, de importancia estratégica. En la parte sur del estrecho, un enorme superpetrolero chocó contra minas marinas y explotó. Así lo informó la influyente agencia iraní Fars citando al servicio de prensa del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

El informe señala que el petrolero intentó navegar por una «ruta ilegal» sin coordinación con la parte iraní y chocó contra dos minas marinas simultáneamente.

Buque inmovilizado: detalles y consecuencias de la explosión

Se ha revelado la siguiente información sobre la situación tras el incidente:

  • Dos minas y un incendio: El buque chocó contra dos minas consecutivas en una zona donde la navegación está prohibida. La potente explosión provocó un incendio a bordo y el petrolero quedó totalmente inmovilizado;

  • Destino de la tripulación desconocido: Por el momento, la declaración no proporciona detalles precisos sobre heridos, fallecidos, la nacionalidad del buque o el destino de los miembros de la tripulación;

  • Ultimátum firme del CGRI: La Armada iraní advirtió una vez más con severidad que cualquier buque extranjero que intente cruzar ilegalmente el estrecho violando las normas establecidas correrá la misma suerte trágica.

Tensiones regionales: ataques con misiles y bases atacadas

Este evento constituye una nueva etapa en los enfrentamientos militares y políticos que se han intensificado durante mucho tiempo en el Golfo Pérsico:

  • Ataques previos en Ormuz: Anteriormente, se informó que el ejército iraní realizó disparos de misiles a lo largo de la trayectoria de buques de guerra estadounidenses en el estrecho de Ormuz;

  • Bases aéreas en Jordania como objetivo: Además, en el marco de las tensiones regionales, las bases aéreas estadounidenses «Rey Hussein» y «Al-Azraq», situadas en territorio jordano, también fueron atacadas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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