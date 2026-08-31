Rafael Leão hace una declaración inesperada tras su fichaje por el Galatasaray

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Rafael Leão hace una declaración inesperada tras su fichaje por el Galatasaray

Se ha cerrado uno de los traspasos más sonados del mercado europeo. Rafael Leão, delantero estrella del AC Milan y de la selección nacional de Portugal, se ha convertido en nuevo jugador del Galatasaray turco. Tras su llegada al gigante de Estambul, la estrella portuguesa de 27 años concedió una extensa entrevista al servicio de prensa del club, donde explicó los motivos de su decisión.

El extremo destacó que la directiva del club estambulita ha trabajado con determinación para ficharlo desde principios de verano.

«Han intentado traerme desde junio»: las primeras palabras de Leão

Rafael Leão habló sobre los detalles de su llegada al Galatasaray y sus objetivos con el equipo:

  • El firme interés del club: «El Galatasaray ha hecho un gran esfuerzo desde junio para traerme aquí. Les agradezco mucho el gran interés y la confianza depositada en mí»;

  • El objetivo principal: los títulos: «Es un club muy grande. El equipo fue campeón la temporada pasada, y yo he venido aquí para ganar trofeos y compartir esas emociones de victoria con los aficionados. La plantilla es muy fuerte y quiero contribuir a los éxitos del equipo»;

  • Mensaje a los aficionados: «Quiero dar alegrías a nuestros seguidores, liderar al equipo con mis goles y asistencias. Por eso estoy muy feliz de estar con ellos».

Las estadísticas de Rafael Leão en el AC Milan

El talentoso delantero portugués registró los siguientes números en su última temporada en la Serie A:

  • Partidos jugados: Con la camiseta del AC Milan, participó en un total de 31 partidos;

  • Eficacia: Marcó 10 goles a los rivales y repartió 3 asistencias a sus compañeros.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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