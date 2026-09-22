Un paso inesperado de la Casa Blanca: Trump TV se lanza en YouTube las 24 horas

El presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha lanzado el canal digital «Trump TV», que transmite las 24 horas en YouTube, en medio de tensiones crecientes con los medios de comunicación. Esta nueva plataforma tiene como objetivo llevar directamente a los espectadores los discursos, declaraciones y videos de eventos pasados del presidente y su administración.

¿Qué muestra Trump TV?

La Casa Blanca ha llamado al nuevo proyecto «TRUMP TV: The Essentials Station» .

Según la descripción oficial, el canal transmite las 24 horas eventos importantes de la administración Trump, discursos clave del presidente, declaraciones y una selección de videos. Se informa que el contenido se actualiza en tiempo real.

La transmisión inicial mostró apariciones públicas anteriores de Trump, incluidos fragmentos de la ceremonia de investidura presidencial. Las futuras emisiones también se basarán en videos seleccionados por la Casa Blanca.

¿Por qué se tomó esta decisión precisamente ahora?

El lanzamiento de Trump TV coincide con un momento en que las disputas entre la Casa Blanca y varias organizaciones de noticias importantes sobre el acceso a la prensa se han intensificado.

La administración Trump restringió el acceso a la Casa Blanca a periodistas de CNN, MSNBC y Politico. Estas organizaciones han recurrido a un tribunal federal, alegando que se han violado sus derechos constitucionales a la libertad de prensa. La administración sostiene que, si bien se mantiene el derecho de los medios a difundir información, el acceso físico a las instalaciones de la Casa Blanca no es un derecho automático.

Las grandes cadenas de televisión dejaron de cubrir al presidente

El punto de mayor tensión fue la suspensión temporal de las actividades del grupo de prensa televisiva en la Casa Blanca.

Por lo general, ABC, CBS, CNN, Fox News y NBC cubren los eventos y viajes del presidente por turnos, proporcionando las imágenes a otras cadenas. Después de que CNN no pudiera cumplir con su tarea, las otras cadenas se negaron a asignar un reemplazo.

Debido a esto, el sistema de cobertura a través del grupo de prensa para los eventos de Trump en Nueva York relacionados con la Asamblea General de la ONU también cambió. Según AP, CNN debía viajar a Nueva York con el presidente, pero el nombre de CNN no aparecía en el calendario de la Casa Blanca.

¿Sustituirá Trump TV a los canales independientes?

La nueva plataforma se distingue por una diferencia importante: los videos no son editados por una redacción independiente, sino que la propia Casa Blanca los selecciona y distribuye.

Por lo tanto, Trump TV puede verse más como un canal de información digital oficial de la administración presidencial que como un sustituto de las noticias periodísticas independientes. Para la Casa Blanca, esto permite transmitir los discursos y decisiones del presidente a la audiencia sin intermediarios.

Actualmente, CNN, MSNBC y Politico están intentando recuperar sus derechos de acceso a la Casa Blanca a través de los tribunales. El resultado legal de esta disputa podría afectar las relaciones entre la administración presidencial y la prensa en los Estados Unidos.

Así, en un momento en que el presidente de los Estados Unidos ha entrado en una nueva etapa de tensión en sus relaciones con la prensa, la Casa Blanca ha lanzado una nueva forma de llegar directamente a la audiencia: Trump TV, disponible las 24 horas.