El pez de labios rojos: no nada, «camina» en el fondo del mar

El pez murciélago de labios rosados, que llama la atención por su aspecto extraño, es decir Ogcocephalus porrectus tiene como uno de sus rasgos más distintivos una boca de color rojo intenso que parece labios humanos. Es generalmente pequeño y, según FishBase, su longitud máxima registrada es de 13,9 centímetros. Su esperanza de vida aún no se conoce con exactitud.

Sin embargo, lo más interesante de este pez no es su apariencia, sino su forma de moverse. El pez murciélago de labios rosados no está adaptado para nadar activamente largas distancias. Utiliza sus aletas pectorales y pélvicas como si fueran patas para «caminar» por el fondo marino.

Esta especie se encuentra en el Océano Pacífico oriental, principalmente alrededor de la Isla del Coco, cerca de Costa Rica. Vive en el fondo del mar, generalmente a profundidades de 35 a 150 metros.

En la parte superior de la cabeza del pez hay una estructura especial llamada illicium que ayuda a atraer a las presas. Funciona como una especie de «caña de pescar» para atraer a las presas pequeñas hacia el pez.

Debido a sus labios rojos y sus aletas similares a patas, este pez inusual ha ganado atención como una de las criaturas más extrañas del mundo marino.