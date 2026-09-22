Un powerbank se incendia en un avión: un vuelo de KLM obligado a regresar a Ámsterdam

El 17 de septiembre de 2026, un powerbank se incendió en un avión de KLM que volaba de Ámsterdam a Curazao. El incidente ocurrió en clase ejecutiva, aproximadamente 5,5 horas después del despegue.

Según RTL Nieuws, el powerbank pertenecía a Kamiel Erlings, exministro de Transporte de los Países Bajos y exejecutivo de KLM. Un pasajero informó que el dispositivo se estaba cargando en el momento del incidente. Se dice que Erlings sufrió heridas leves, aunque KLM no confirmó la identidad del pasajero.

Según uno de los pasajeros, se escuchó un sonido similar a una fuerte explosión, seguido de llamas cerca de un asiento. La tripulación controló rápidamente el fuego y calmó a los pasajeros.

Debido al incidente, el capitán decidió interrumpir el vuelo sobre el océano Atlántico y regresar al aeropuerto de Schiphol en Ámsterdam. El vuelo llevaba 322 pasajeros, quienes fueron alojados en hoteles por cuenta de KLM y continuaron su viaje a Curazao al día siguiente.

Según las normas de KLM, los pasajeros pueden llevar powerbanks, pero está prohibido usarlos o cargarlos durante el vuelo. La compañía está investigando el incidente.

Kamiel Erlings fue ministro de Transporte de los Países Bajos entre 2007 y 2010. Posteriormente, trabajó en la dirección de Air France-KLM y ocupó el cargo de presidente y director ejecutivo de KLM entre 2013 y 2014.