Colisión entre un buque de carga y un pesquero en el estrecho de Singapur

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Colisión entre un buque de carga y un pesquero en el estrecho de Singapur

El 17 de septiembre, en el estrecho de Singapur, el buque de carga First Margaux, que navegaba bajo bandera panameña, colisionó con el pesquero chino Luqing Yuanyu 108. El incidente ocurrió mientras los barcos navegaban hacia el oeste, en dirección al estrecho de Malaca, según informó Baird Maritime.

Según los informes, el First Margaux, de 229 metros de eslora, navegaba más rápido que el pesquero y, durante una maniobra de adelantamiento, impactó contra la parte trasera derecha del Luqing Yuanyu 108. Debido a la colisión, la embarcación pequeña se inclinó considerablemente y comenzó a entrar agua en su parte inferior.

A pesar de ello, el Luqing Yuanyu 108 se mantuvo a flote y pudo navegar por sus propios medios hasta el puerto más cercano tras el choque. Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni heridos entre las tripulaciones de ambos buques.

En el video difundido sobre el incidente se observa a los miembros de la tripulación del pesquero actuando con preocupación durante la colisión, mientras el agua entraba en la parte inferior del barco.

La causa exacta de la colisión y la responsabilidad de las partes aún no han sido determinadas oficialmente.

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