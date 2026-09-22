¿Por qué su padre la crió como un niño? La razón inesperada detrás de la vida de Nilofar, una afgana

En Afganistán, Nilofar Ayyubi, nacida en Afganistán, pasó su infancia bajo la tradición del « bacha posh ». Es decir, vivió como un niño durante un tiempo. Su padre le cortó el cabello, la vistió con ropa de niño y la crió de esa manera.

La razón principal era asegurar que Nilofar tuviera más libertad. Como niño, podía ir a la escuela, practicar deportes y aprovechar oportunidades que en aquel entonces estaban limitadas para muchas niñas afganas.

Cuando Nilofar llegó a la adolescencia, se le exigió volver a su vida como niña. La restricción repentina de las libertades que había tenido desde pequeña le afectó profundamente. A pesar de ello, Nilofar no permitió que esta experiencia definiera su futuro. Más tarde, comenzó a trabajar como una exitosa empresaria y defensora de los derechos de las mujeres.

En 2021, tras el regreso de los talibanes al poder en Afganistán, Nilofar se vio obligada a abandonar el país debido a su activismo.

Actualmente vive en Polonia y continúa su labor en favor de los derechos de las mujeres y niñas afganas.

La trayectoria de vida de Nilofar demuestra que detrás de la tradición del « bacha posh » no solo hay una cuestión de vestimenta o apariencia, sino también el deseo de algunas familias de que sus hijas accedan a la educación, la movilidad y las oportunidades sociales que les son negadas.