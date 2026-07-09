Irán bombardeado por orden de Trump: Irán lanza misiles contra bases de EE. UU.

·96·Mundo
Irán bombardeado por orden de Trump: Irán lanza misiles contra bases de EE. UU.

La situación en Oriente Medio ha llegado a su punto crítico. El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) anunció nuevos ataques aéreos importantes contra objetivos en territorio iraní. Lo más grave es que la orden de estos ataques fue dada personalmente por el presidente estadounidense Donald Trump. En respuesta, Irán atacó inmediatamente las bases militares estadounidenses en la región con misiles. Zamin.uz ha recopilado los detalles de este peligroso enfrentamiento militar.

EE. UU. destruyó más de 80 objetivos iraníes

Aunque el ejército estadounidense mantiene en secreto las coordenadas exactas de la operación, ha declarado que su objetivo principal es debilitar por completo las capacidades militares de Irán en el estrecho de Ormuz.

Según datos del CENTCOM, en poco tiempo, en territorio iraní, más de 80 objetivos fueron atacados violentamente. La lista de objetivos destruidos es la siguiente:

  • Sistemas de defensa aérea (PVO) iraníes;

  • Redes de mando y comunicación;

  • Estaciones de radar costeras y complejos de misiles antibuque;

  • Pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) más de 60 lanchas militares rápidas.

Washington califica esta medida como una respuesta legítima a los ataques con drones y misiles contra buques de carga internacionales y tres petroleros en el estrecho de Ormuz. Además, EE. UU. ha vuelto a imponer las sanciones contra el petróleo iraní que habían sido levantadas hace solo dos semanas.

La venganza de Irán: bases estadounidenses en Kuwait y Bahréin bombardeadas

Tras los ataques masivos estadounidenses, los funcionarios de Teherán acusaron a EE. UU. de violar el memorando vigente sobre la garantía de la libre navegación en el estrecho de Ormuz. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, declaró que Washington había hecho fracasar los acuerdos con sus acciones militares unilaterales y que Teherán defendería su soberanía hasta el final.

Poco después, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció el inicio de medidas de represalia. Los gobiernos de Kuwait y Bahréin confirmaron que se habían lanzado misiles balísticos desde Irán hacia sus territorios. La parte iraní no ocultó que los ataques tenían como objetivo precisamente las instalaciones militares estadounidenses ubicadas en estos países.

Donald Trump: "Ya no quiero trabajar con ellos"

Al reunirse con periodistas al margen de la cumbre de la OTAN, el presidente estadounidense Donald Trump enfatizó firmemente que el acuerdo de alto el fuego con Irán había terminado oficialmente:

«Ya no quiero tener nada que ver con ellos. Dialogar con los funcionarios iraníes es una pérdida de tiempo».

Al mismo tiempo, Trump añadió que no impediría que los negociadores estadounidenses mantuvieran contacto con Teherán si consideraban que era absolutamente necesario.

Economía global en riesgo: ¿se está cerrando el estrecho de Ormuz?

La situación en el estrecho de Ormuz, arteria principal del transporte petrolero mundial, es actualmente extremadamente grave. Irán no permite que los países occidentales limpien el estrecho de minas. Por ello, los buques comerciales se ven obligados a navegar solo por dos corredores estrechos y peligrosos.

Indicador

Situación actual (tras la crisis)

Volumen de transporte

Menos de la mitad del nivel previo al inicio de las operaciones de EE. UU. e Israel contra Irán.

Seguridad de navegación

Los barcos navegan bajo la amenaza de minas marinas y ataques repentinos de drones.

Según los expertos, si los enfrentamientos militares directos entre EE. UU. e Irán continúan, el precio del petróleo en el mercado mundial podría dispararse.

Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Conductor uzbeko es acusado tras accidente mortal que involucró a un estudiante estadounidenseConductor uzbeko es acusado tras accidente mortal que involucró a un estudiante estadounidenseHoy, 11:40La primera dama excluida de una recepción por su velo es hoy la protagonistaLa primera dama excluida de una recepción por su velo es hoy la protagonistaHoy, 11:23¿Los drones que atacaron Rusia fueron lanzados desde Kazajistán?¿Los drones que atacaron Rusia fueron lanzados desde Kazajistán?Hoy, 10:39Giro decisivo en el caso de Diana Shurigina: la situación cambia tras la decisión judicialGiro decisivo en el caso de Diana Shurigina: la situación cambia tras la decisión judicialHoy, 10:09Los uzbekos dan un nuevo paso en Seattle: la « mahalla » ahora vive al otro lado del océanoLos uzbekos dan un nuevo paso en Seattle: la « mahalla » ahora vive al otro lado del océanoHoy, 09:356 horas de interrogatorio en París y acusaciones de terrorismo en Rusia: Pavel Durov, atrapado entre dos fuegos6 horas de interrogatorio en París y acusaciones de terrorismo en Rusia: Pavel Durov, atrapado entre dos fuegosHoy, 09:27
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos
Primer caso de eutanasia en un niño pequeño en los Países Bajos