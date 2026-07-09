Irán bombardeado por orden de Trump: Irán lanza misiles contra bases de EE. UU.

La situación en Oriente Medio ha llegado a su punto crítico. El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) anunció nuevos ataques aéreos importantes contra objetivos en territorio iraní. Lo más grave es que la orden de estos ataques fue dada personalmente por el presidente estadounidense Donald Trump. En respuesta, Irán atacó inmediatamente las bases militares estadounidenses en la región con misiles. Zamin.uz ha recopilado los detalles de este peligroso enfrentamiento militar.

EE. UU. destruyó más de 80 objetivos iraníes

Aunque el ejército estadounidense mantiene en secreto las coordenadas exactas de la operación, ha declarado que su objetivo principal es debilitar por completo las capacidades militares de Irán en el estrecho de Ormuz.

Según datos del CENTCOM, en poco tiempo, en territorio iraní, más de 80 objetivos fueron atacados violentamente. La lista de objetivos destruidos es la siguiente:

Sistemas de defensa aérea (PVO) iraníes;

Redes de mando y comunicación;

Estaciones de radar costeras y complejos de misiles antibuque;

Pertenecientes al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) más de 60 lanchas militares rápidas.

Washington califica esta medida como una respuesta legítima a los ataques con drones y misiles contra buques de carga internacionales y tres petroleros en el estrecho de Ormuz. Además, EE. UU. ha vuelto a imponer las sanciones contra el petróleo iraní que habían sido levantadas hace solo dos semanas.

La venganza de Irán: bases estadounidenses en Kuwait y Bahréin bombardeadas

Tras los ataques masivos estadounidenses, los funcionarios de Teherán acusaron a EE. UU. de violar el memorando vigente sobre la garantía de la libre navegación en el estrecho de Ormuz. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, declaró que Washington había hecho fracasar los acuerdos con sus acciones militares unilaterales y que Teherán defendería su soberanía hasta el final.

Poco después, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) anunció el inicio de medidas de represalia. Los gobiernos de Kuwait y Bahréin confirmaron que se habían lanzado misiles balísticos desde Irán hacia sus territorios. La parte iraní no ocultó que los ataques tenían como objetivo precisamente las instalaciones militares estadounidenses ubicadas en estos países.

Donald Trump: "Ya no quiero trabajar con ellos"

Al reunirse con periodistas al margen de la cumbre de la OTAN, el presidente estadounidense Donald Trump enfatizó firmemente que el acuerdo de alto el fuego con Irán había terminado oficialmente:

«Ya no quiero tener nada que ver con ellos. Dialogar con los funcionarios iraníes es una pérdida de tiempo».

Al mismo tiempo, Trump añadió que no impediría que los negociadores estadounidenses mantuvieran contacto con Teherán si consideraban que era absolutamente necesario.

Economía global en riesgo: ¿se está cerrando el estrecho de Ormuz?

La situación en el estrecho de Ormuz, arteria principal del transporte petrolero mundial, es actualmente extremadamente grave. Irán no permite que los países occidentales limpien el estrecho de minas. Por ello, los buques comerciales se ven obligados a navegar solo por dos corredores estrechos y peligrosos.

Indicador Situación actual (tras la crisis) Volumen de transporte Menos de la mitad del nivel previo al inicio de las operaciones de EE. UU. e Israel contra Irán. Seguridad de navegación Los barcos navegan bajo la amenaza de minas marinas y ataques repentinos de drones.

Según los expertos, si los enfrentamientos militares directos entre EE. UU. e Irán continúan, el precio del petróleo en el mercado mundial podría dispararse.