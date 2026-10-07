Ucrania anuncia 5 escenarios para un alto el fuego

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Ucrania anuncia 5 escenarios para un alto el fuego

Los debates internacionales sobre la terminación diplomática del conflicto militar en Ucrania han entrado en una nueva fase. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Georgiy Tykhyi, anunció que el país está listo para trabajar en 5 variantes diferentes de alto el fuego y que se han desarrollado soluciones diplomáticas adecuadas. Según él, ahora depende de los pasos que dé la oficialidad de Moscú.

Sin embargo, la parte rusa reaccionó de inmediato a estas propuestas, rechazando tajantemente la oferta de detener las hostilidades solo para iniciar negociaciones.

Los 5 formatos de tregua propuestos por Kiev

Según el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ucraniano, Kiev está abierto a considerar varias iniciativas globales y regionales:

  • 1. Tregua completa e incondicional: Cese total del fuego a lo largo de toda la línea del frente (aunque esto requiere el consentimiento directo de Rusia);

  • 2 y 3. Dos variantes sobre la seguridad en el Mar Negro: Estas dos direcciones están siendo desarrolladas por Turquía y Egipto con la participación de Ucrania;

  • 4. Iniciativa de paz integral de la India: Un plan que contempla garantizar la seguridad alimentaria en el Mar Negro y detener por completo los ataques con misiles y drones contra las infraestructuras energéticas de ambas partes;

  • 5. Tregua energética con la participación de EE. UU.: Un formato discutido durante las recientes negociaciones entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump, para proteger las redes eléctricas y los sistemas vitales de ataques mutuos.

La negativa de Serguéi Lavrov: «No permitiremos que nos engañen»

El Ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, al intervenir en el foro científico-experto internacional «Lecturas de Primakov», enfatizó firmemente que Moscú no aceptará la fórmula de «primero alto el fuego, luego negociación» propuesta por Kiev:

  • Lecciones de Estambul: «Nos dicen: “Detengamos el fuego a lo largo de la línea de contacto y luego negociaremos”. No, ya lo hemos hecho antes: acordamos en Estambul, parafamamos, detuvimos el fuego como señal de buena voluntad e incluso retiramos las tropas de las cercanías de Kiev», dijo Lavrov;

  • «Estamos en alerta especial»: El jefe de la diplomacia rusa declaró que Moscú está listo para negociar, pero que esta vez no permitirá que lo engañen: «A veces podemos ser ingenuos, quizás piensen que por nuestra ingenuidad pueden engañarnos de nuevo, pero ahora estamos en alerta especial».

Los 5 escenarios propuestos por Kiev y la posición firme de Moscú demuestran que la desconfianza entre las partes sigue siendo el obstáculo decisivo para detener las hostilidades.

UcraniaMinisterio de Asuntos ExterioresSerguéi LavrovGeorgiy TykhyiConflicto diplomático
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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