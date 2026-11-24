Sindarov comienza la lucha por el título mundial: 2,5 millones de dólares en juego
En Ginebra, Suiza, el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov y el actual campeón mundial, el indio Dommaraju Gukesh, han comenzado un histórico enfrentamiento por el título de campeón mundial de ajedrez. La bolsa de premios total del encuentro, programado a 14 partidas, asciende a 2,5 millones de dólares. Curiosamente, en sus enfrentamientos directos en ajedrez clásico, la superioridad de Sindarov es claramente notable.
Este duelo tiene una importancia especial para el ajedrez de Uzbekistán. Javohir Sindarov es el primer ajedrecista en la historia del país en disputar un encuentro por el título mundial absoluto en ajedrez clásico. Intentará destronar al campeón Gukesh y abrir una nueva página en la historia del ajedrez uzbeko.
Bolsa de premios de 2,5 millones de dólares: ¿cuánto gana el vencedor?
La bolsa de premios total para el encuentro por el campeonato mundial se ha fijado en 2,5 millones de dólares. El duelo consta de 14 partidas clásicas, y el primer ajedrecista en alcanzar los 7,5 puntos se convertirá en campeón mundial.
Si tras 14 partidas el marcador está empatado 7-7, el ganador se decidirá en un desempate. En tal caso, el campeón recibirá 1,3 millones de dólares y el perdedor 1,2 millones de dólares.
Sin embargo, la distribución del premio no depende solo del resultado del desempate. Según las reglas, se asignan 200 000 dólares por cada victoria en las partidas clásicas, y el resto se reparte equitativamente entre los dos participantes. Incluso en algunos resultados ajustados, se aplica la distribución de 1,3 y 1,2 millones de dólares.
La ventaja de Sindarov sobre Gukesh
Uno de los aspectos a tener en cuenta antes del encuentro es la estadística de los enfrentamientos directos entre ambos grandes maestros.
Hasta ahora, se han enfrentado tres veces en ajedrez clásico. En dos de esas partidas, Javohir Sindarov ha ganado, y otro encuentro terminó en tablas. Hasta la fecha, Gukesh no ha podido derrotar al ajedrecista uzbeko en una partida clásica.
De este modo, el marcador en los enfrentamientos directos es de 2,5 a 0,5 a favor de Sindarov. No obstante, dos de estos resultados se registraron en 2018 y 2022, cuando los jugadores aún eran jóvenes. Su último encuentro clásico en 2026 terminó en empate.
Un gran desafío ante el campeón mundial
Dommaraju Gukesh se convirtió en campeón mundial en 2024 tras vencer al chino Ding Liren. Ahora, el ajedrecista indio defiende su título por primera vez.
Sindarov, por su parte, ganó el torneo de candidatos en 2026, clasificándose para el encuentro por el título mundial. Su exitosa trayectoria hasta esta etapa y su alto ranking en ajedrez clásico están atrayendo la atención de los expertos.
El encuentro se llevará a cabo en Ginebra del 24 de noviembre al 12 de diciembre. Si tras 14 partidas el marcador está igualado, el 12 de diciembre se determinará el campeón mediante un desempate.
Ahora, todos los aficionados al ajedrez de Uzbekistán Javohir Sindarovseguirán cada partida con gran emoción. Se avecina una lucha compleja y prolongada. Pero el potencial actual del gran maestro uzbeko y sus resultados previos refuerzan la esperanza de traer el mayor trofeo del ajedrez mundial al país.
Resumen del encuentro:
Participantes: Javohir Sindarov (Uzbekistán) – Dommaraju Gukesh (India).
Estatus: encuentro por el campeonato mundial.
Lugar: Ginebra, Suiza.
Fechas: 24 de noviembre – 12 de diciembre.
Formato: hasta 14 partidas clásicas.
Resultado necesario para ganar: 7,5 puntos.
Bolsa de premios total: 2,5 millones de dólares.
En el desempate: 1,3 millones de dólares para el ganador, 1,2 millones para el perdedor.
Marcador directo en partidas clásicas: 2,5-0,5 a favor de Sindarov.
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