En Ginebra, Suiza, el gran maestro uzbeko Javohir Sindarov y el actual campeón mundial, el indio Dommaraju Gukesh, han comenzado un histórico enfrentamiento por el título de campeón mundial de ajedrez. La bolsa de premios total del encuentro, programado a 14 partidas, asciende a 2,5 millones de dólares. Curiosamente, en sus enfrentamientos directos en ajedrez clásico, la superioridad de Sindarov es claramente notable. Este duelo tiene una importancia especial para el ajedrez de Uzbekistán. Javohir Sindarov es el primer ajedrecista en la historia del país en disputar un encuentro por el título mundial absoluto en ajedrez clásico. Intentará destronar al campeón Gukesh y abrir una nueva página en la historia del ajedrez uzbeko. Bolsa de premios de 2,5 millones de dólares: ¿cuánto gana el vencedor? La bolsa de premios total para el encuentro por el campeonato mundial se ha fijado en 2,5 millones de dólares. El duelo consta de 14 partidas clásicas, y el primer ajedrecista en alcanzar los 7,5 puntos se convertirá en campeón mundial. Si tras 14 partidas el marcador está empatado 7-7, el ganador se decidirá en un desempate. En tal caso, el campeón recibirá 1,3 millones de dólares y el perdedor 1,2 millones de dólares.

Sin embargo, la distribución del premio no depende solo del resultado del desempate. Según las reglas, se asignan 200 000 dólares por cada victoria en las partidas clásicas, y el resto se reparte equitativamente entre los dos participantes. Incluso en algunos resultados ajustados, se aplica la distribución de 1,3 y 1,2 millones de dólares. La ventaja de Sindarov sobre Gukesh Uno de los aspectos a tener en cuenta antes del encuentro es la estadística de los enfrentamientos directos entre ambos grandes maestros. Hasta ahora, se han enfrentado tres veces en ajedrez clásico. En dos de esas partidas, Javohir Sindarov ha ganado, y otro encuentro terminó en tablas. Hasta la fecha, Gukesh no ha podido derrotar al ajedrecista uzbeko en una partida clásica. De este modo, el marcador en los enfrentamientos directos es de 2,5 a 0,5 a favor de Sindarov. No obstante, dos de estos resultados se registraron en 2018 y 2022, cuando los jugadores aún eran jóvenes. Su último encuentro clásico en 2026 terminó en empate. Un gran desafío ante el campeón mundial Dommaraju Gukesh se convirtió en campeón mundial en 2024 tras vencer al chino Ding Liren. Ahora, el ajedrecista indio defiende su título por primera vez.