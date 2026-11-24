El luchador de pulseadas turco Beytullah Macit se negó a darle la mano a su oponente israelí antes de su enfrentamiento en el Campeonato Mundial 2026 celebrado en Nueva Delhi, India. Tras ello, derrotó a su rival en apenas un segundo. Así lo informó la agencia DHA.

En la categoría de menos de 60 kg masculino sub-18, el atleta turco se enfrentó a Daniil Serbinenko en la prueba de brazo derecho. Antes de comenzar el combate, el deportista israelí le tendió la mano, pero Macit no la estrechó. El momento quedó registrado en vídeo.

Después, los atletas se colocaron en la mesa de competición. Macit venció a su oponente en solo un segundo, logrando uno de los combates más rápidos del torneo.

El atleta turco perdió en semifinales ante el ruso Abdullah Baykulov. Como resultado, obtuvo la medalla de bronce en la categoría de 60 kg de brazo derecho.

Macit terminó el campeonato con otra medalla. Consiguió el segundo puesto en la prueba de brazo izquierdo, llevándose la medalla de plata.

Cabe recordar que el Campeonato Mundial de Pulseadas 2026 se llevó a cabo del 29 de octubre al 6 de noviembre en Nueva Delhi, la capital de la India.