En el Foro Internacional de Ombudsmans celebrado en Moscú, se firmó una declaración de intención para establecer la Asociación Mundial de Defensores de los Derechos Humanos Independientes (VNOP). El documento fue respaldado por 74 defensores de los derechos humanos. La nueva estructura prevé proporcionar asistencia jurídica transfronteriza y desarrollar mecanismos de respuesta conjunta ante crisis relacionadas con violaciones de derechos humanos en diversos países.

Uzbekistán también participó en el foro, organizado en el marco de la reunión de la Alianza de Ombudsmans Euroasiáticos. El país estuvo representado por el adjunto al Defensor del Pueblo (ombudsman) del Parlamento. En su discurso, abordó la protección de los niños y jóvenes en el espacio de Internet y la creación de un entorno digital seguro para ellos.

¿Qué contempla la declaración firmada por los 74 defensores de los derechos humanos?

La declaración expresa la intención de crear la Asociación Mundial de Defensores de los Derechos Humanos Independientes. El documento define el humanismo, la independencia, la imparcialidad y la solidaridad internacional como los principios fundamentales de la nueva estructura.

El objetivo principal de la iniciativa es fortalecer la cooperación entre las instituciones de diversos países en el ámbito de la protección de los derechos humanos. Se pretende establecer mecanismos de asistencia mutua en situaciones donde las capacidades de un solo Estado son insuficientes o cuando los problemas de derechos humanos afectan a varios países.

Cabe señalar que el documento firmado significa, por ahora, una intención y apoyo a la iniciativa, no que la organización esté plenamente operativa.

Asistencia jurídica transfronteriza y respuesta conjunta ante crisis

La necesidad de crear esta nueva asociación se explica por los problemas complejos del mundo moderno. Los conflictos armados, los desastres tecnológicos y naturales, las crisis humanitarias y la migración masiva exigen nuevos mecanismos de cooperación internacional.

Se planea desarrollar varias áreas importantes en el marco de esta iniciativa:

Asistencia jurídica transfronteriza: fortalecer la cooperación para brindar apoyo jurídico a personas cuyos derechos han sido vulnerados en diferentes países.

Respuesta conjunta ante crisis: desarrollar acciones coordinadas y enfoques comunes entre los ombudsmans en caso de violaciones masivas de derechos.

Intercambio de experiencias: estudiar métodos y prácticas eficaces en la protección de los derechos humanos.

Solidaridad internacional: continuar el diálogo en el ámbito de la protección de los derechos, incluso en condiciones de desacuerdos políticos o interestatales.

La membresía en la organización será abierta. Los defensores de los derechos humanos que apoyen sus valores podrán unirse a la asociación.

Los «Principios de Moscú»: criterios fundamentales de cooperación

Las actividades de la futura asociación se basarán en los principios de cooperación internacional para la protección de los derechos, denominados «Principios de Moscú». Este documento contiene 23 reglas.

Presta especial atención a la protección de la dignidad humana, la universalidad de los derechos y libertades, el respeto a la diversidad nacional, el estado de derecho y la imparcialidad.

Una de las tareas principales de los principios es fortalecer la independencia de las instituciones nacionales de protección de derechos y mantener su cooperación incluso cuando surjan desacuerdos entre los Estados.

Representantes de 70 países se reunieron en Moscú

El Foro Internacional de Ombudsmans se celebró en Moscú del 16 al 18 de noviembre de 2026. Más de 450 delegados de cerca de 70 países participaron en el evento.

Entre ellos se encontraban representantes de instituciones nacionales, expertos internacionales y jóvenes defensores de derechos. El programa del foro incluyó debates sobre el intercambio de mejores prácticas, la protección de los jóvenes contra información dañina en Internet y el desarrollo de la cooperación internacional.

En el marco de la participación de la delegación uzbeka, se presentó la experiencia en la protección de niños y jóvenes en el entorno digital. Asimismo, el foro debatió sobre el fortalecimiento de la cooperación entre Estados e instituciones de protección de derechos en casos de violaciones.