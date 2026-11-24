Cerca del pueblo de Point Lay, en Alaska (EE. UU.), cientos de miles de morsas llegan a la costa para descansar cada año. Este año se informó que más de 200 000 morsas del Pacífico se han congregado en la zona. Así lo comunicó la organización The Conservation Fund.

Los expertosexplican que una de las razones principales de esta concentración masiva es la reducción del hielo marino en el Ártico. Por lo general, las morsas descansan sobre las capas de hielo y se sumergen para alimentarse. Sin embargo, debido a que el hielo retrocede y se aleja de las aguas poco profundas donde se alimentan, se ven obligadas a salir a tierra firme para descansar.

Este fenómeno se observa en las islas cercanas a Point Lay desde 2007. Actualmente, esta área se ha convertido en uno de los mayores lugares de reunión de morsas del Pacífico en América del Norte. Principalmente, llegan aquí hembras y sus crías.

¿Qué peligros enfrentan las morsas?

Una concentración tan grande también representa un peligro para los animales. Las morsas son muy sensibles y el ruido de aviones, barcos o la proximidad de personas pueden causarles pánico. Cuando los animales asustados corren hacia el agua, existe la posibilidad de que, especialmente las crías, sean aplastadas entre los adultos.

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE. UU. ha emitido recomendaciones especiales para no molestar a las morsas, no acercarse a ellas y evitar hacer ruido.

Cerca de 19 000 hectáreas de territorio protegidas

El 18 de noviembre de 2026, la organización The Conservation Fund anunció la firma de un acuerdo para la protección permanente de 47 473 acres, es decir, cerca de 19 200 hectáreas, de la zona de reunión de morsas cerca de Point Lay y sus terrenos adyacentes.

Esta medida tiene como objetivo evitar la fragmentación del área debido a actividades industriales y otros proyectos, preservando hábitats importantes para las morsas y otros animales salvajes.

Los científicos señalan que la tierra firme no puede sustituir completamente al hielo para las morsas. Por ello, la reducción del hielo marino en el Ártico sigue afectando el estilo de vida y la alimentación de estos animales.