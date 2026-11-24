Antes del próximo partido entre las selecciones juveniles de Uzbekistán e Italia en la Copa Mundial Sub-17, los italianos han valorado positivamente el potencial de su rival. El seleccionador de Italia, Daniele Franceschini, prestó especial atención a las habilidades individuales, el espíritu de equipo y la calidad de juego de los futbolistas uzbekos.

En la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Mundial Sub-17, las selecciones de Uzbekistán e Italia se enfrentarán. Antes de este encuentro, se percibió un respeto manifiesto hacia los jugadores uzbekos en el campamento italiano. Sin embargo, los italianos no ocultaron su intención de darlo todo para conseguir la victoria.

Antes del próximo partido, los representantes de la selección italiana y el seleccionador Daniele Franceschini respondieron a las preguntas de los periodistas, expresando sus opiniones sobre Uzbekistán, su plan de preparación y la situación en el grupo.

El representante de Italia dijo que el partido contra Uzbekistán no sería fácil

Periodistas Los periodistas preguntaron al representante italiano si existía un fuerte deseo de revancha tras la derrota del año pasado en Uzbekistán y cómo podría desarrollarse el próximo encuentro.

El representante italiano subrayó que abordan cada partido con seriedad y que no cambian su preparación según el nombre del rival o su posición en el torneo.

— Por supuesto, será muy difícil, como los otros encuentros, porque no hay partidos fáciles en general. Daremos todo, como siempre. Trabajaremos durante la semana, recuperaremos esta noche, entrenaremos mañana y luego veremos qué hacer y cómo movernos. Pero, por supuesto, estaremos listos para el partido y daremos todo en el campo, — dijo el representante italiano.

Sus palabras indican que los italianos no consideran el encuentro contra Uzbekistán como un simple partido de grupo.

¿Ha analizado Italia el juego de Uzbekistán?

Durante la entrevista, también se preguntó a los italianos si habían observado los partidos anteriores de la selección de Uzbekistán y estudiado los aspectos tácticos del rival.

El representante italiano indicó que la atención principal se centra actualmente en la recuperación y que el proceso de análisis de los partidos del rival comenzará más tarde.

— Todavía no hemos visto nada, estamos pensando en la recuperación por el momento. Abordamos cada partido individualmente, por lo que aún no hemos examinado los partidos del rival. Esperamos un buen partido, haremos todo lo posible y estoy convencido de que nuestro equipo llegará lejos en la competición, — dijo.

Esta respuesta mostró que el campamento italiano prepara los próximos partidos del torneo paso a paso.

«Uzbekistán es un equipo muy bueno»: Franceschini destaca la calidad del rival

El seleccionador de la selección italiana Sub-17, Daniele Franceschini, dio una opinión bastante detallada sobre el encuentro contra Uzbekistán. Valoró altamente las habilidades individuales de los jugadores uzbekos así como sus acciones colectivas.

— Por supuesto, los hemos observado: es un equipo muy bueno. Tuvimos dos rivales fuertes en nuestro grupo, como Costa de Marfil hoy. Ahora recuperaremos fuerzas y, a partir de mañana, pensaremos en Uzbekistán, que posee jugadores muy fuertes individualmente, capaces de jugar al fútbol, y un buen espíritu de equipo, — dijo Franceschini.

Esta descripción del seleccionador italiano significa que los jóvenes uzbekos han llamado la atención no solo como jugadores individuales, sino también como un equipo complementario.

Franceschini no destacó a ningún jugador uzbeko en particular

También se preguntó al seleccionador de Italia si había algún jugador específico en la plantilla uzbeka que pudiera representar la mayor amenaza para los italianos.

Franceschini no quiso limitar la evaluación de la fuerza del rival a uno o dos jugadores. Se centró en el juego colectivo y los talentos individuales de Uzbekistán.

— El juego colectivo de Uzbekistán es excelente. Repito, tienen jugadores de alto nivel, pero además de eso, cada equipo posee jugadores talentosos capaces de decidir el destino de un partido. Les digo a los chicos que primero debemos pensar en nosotros mismos, en nuestro estilo de juego, en nuestra identidad y en nuestra mentalidad. Eso es lo más importante, — subrayó el seleccionador italiano.

De las palabras de Franceschini se desprende que Italia se centra seriamente en la calidad de juego de todo el equipo, y no en un jugador específico de Uzbekistán.

Italia jugará por la victoria a pesar de la situación en el grupo

Como Italia ganó sus dos primeros partidos, se preguntó sobre la posibilidad de que jueguen de manera relativamente relajada contra Uzbekistán.

Franceschini rechazó este enfoque. Según él, la mentalidad de la selección italiana consiste en luchar por el mejor resultado en cada partido.

— No, jugamos por el mejor resultado y siempre ha sido así: esa es la mentalidad que siempre nos ha distinguido. Además, todo sigue abierto en el grupo, porque el destino de todos los equipos depende del último partido. Por eso no hacemos ningún cálculo, nunca lo hemos hecho, y pensamos en dar todo lo posible en el próximo partido, — dijo el seleccionador.

Así, se ha formado una actitud prudente y respetuosa hacia Uzbekistán en el campamento italiano. Sin embargo, este respeto no significa una retirada de la competición o un compromiso en la lucha por el resultado.

Para los jóvenes uzbekos, el partido contra Italia será una de las pruebas importantes de la fase de grupos. Si las confesiones del seleccionador rival muestran que reconoce el potencial del equipo uzbeko, corresponde a los jugadores demostrar ese potencial en el campo con un resultado.