El destino del campeonato en Tayikistán se decidió antes de tiempo. El club Istiqlol de Dusambé, dirigido por Vitaliy Levchenko, se coronó campeón nacional tras vencer a Barkchi por 5-1 como visitante. Es el 15º título histórico para el equipo y la 13ª temporada consecutiva de dominio.

Istiqlol no dio opciones a su rival

En la 21ª jornada de la Liga Superior de Tayikistán, Istiqlol se enfrentó a Barkchi fuera de casa. El equipo de Dusambé mostró una clara superioridad, anotando cinco goles y recibiendo solo uno, terminando con un marcador de 5-1.

Con esta victoria, los pupilos de Vitaliy Levchenko aseguraron el título matemáticamente. Independientemente de los resultados restantes, ya se conoce al mejor club de Tayikistán.

15º título y 13 años de reinado consecutivo

Para Istiqlol, este no es un campeonato cualquiera. El club de Dusambé demuestra por 15ª vez en su historia que no tiene rival en el campeonato nacional.

Es notable que el equipo haya mantenido el trofeo de la liga tayika durante 13 temporadas seguidas. Este resultado reafirma la larga supremacía del club en el fútbol nacional.

La racha de 13 temporadas es el resultado no solo de victorias en el campo, sino de estabilidad, una plantilla fuerte y altos estándares de trabajo.

Levchenko, campeón en Tayikistán tras su paso por Uzbekistán

Para Vitaliy Levchenko, este éxito tiene un significado especial. El año pasado, ganó el título de la Superliga de Uzbekistán con el club Neftchi.

A principios de este año, el técnico asumió el mando del Istiqlol de Dusambé. Ahora, ha logrado el título nacional con su nuevo equipo.

De esta manera, Levchenko ha demostrado la continuidad de su éxito como entrenador al ganar campeonatos en dos países en un corto periodo.

Liga Superior de Tayikistán. 21ª jornada

Encuentro Marcador Barkchi — Istiqlol 1:5

El nuevo título de Istiqlol escribe una página más en la historia del club. Vitaliy Levchenko celebra un campeonato en Tayikistán tras su éxito en Uzbekistán. El dominio de 13 años del equipo de Dusambé sigue siendo una de las rachas más destacadas del fútbol nacional.