En el torneo Total Chess, el hecho de que algunos grandes maestros, incluido Magnus Carlsen se saltaran algunas partidas ha generado debate. La estrella uzbeka del ajedrez, Nodirbek Abdusattorov expresó abiertamente su postura al respecto. En su opinión, la ética deportiva debe estar por encima de cualquier resultado o interés de clasificación.

«Nunca falto a mis partidas»

A Abdusattorov le preguntaron sobre la ausencia de algunos jugadores en el torneo Total Chess. En su respuesta, subrayó su fidelidad a sus principios personales.

«Siempre he seguido la ética deportiva, por eso nunca he faltado a mis partidas», declaró el gran maestro uzbeko.

Destaca que, independientemente del resultado, cada ajedrecista debe participar en la partida programada. Abdusattorov lo ve no solo como una regla de competición, sino como una cuestión de responsabilidad y respeto hacia el oponente.