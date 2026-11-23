Nodirbek Abdusattorov expresa su opinión sobre la ética deportiva en el ajedrez
En el torneo Total Chess, el hecho de que algunos grandes maestros, incluido Magnus Carlsen se saltaran algunas partidas ha generado debate. La estrella uzbeka del ajedrez, Nodirbek Abdusattorov expresó abiertamente su postura al respecto. En su opinión, la ética deportiva debe estar por encima de cualquier resultado o interés de clasificación.
«Nunca falto a mis partidas»
A Abdusattorov le preguntaron sobre la ausencia de algunos jugadores en el torneo Total Chess. En su respuesta, subrayó su fidelidad a sus principios personales.
«Siempre he seguido la ética deportiva, por eso nunca he faltado a mis partidas», declaró el gran maestro uzbeko.
Destaca que, independientemente del resultado, cada ajedrecista debe participar en la partida programada. Abdusattorov lo ve no solo como una regla de competición, sino como una cuestión de responsabilidad y respeto hacia el oponente.
Una alusión indirecta a Carlsen y otros ajedrecistas
Nodirbek relacionó la ausencia de algunos jugadores con su actitud hacia el ranking.
«En mi opinión, hay que presentarse a jugar sin importar el resultado. Pero he visto que algunos ajedrecistas se preocupan demasiado por el ranking», dijo.
Esta opinión podría avivar las discusiones sobre el enfoque de los participantes en el torneo Total Chess. Es especialmente notable que Magnus Carlsen, uno de los representantes más famosos y fuertes del ajedrez mundial, esté entre quienes se saltaron partidas.
Sin embargo, Abdusattorov no mencionó nombres ni criticó directamente a nadie. Se limitó a exponer su visión basada en la ética deportiva.
«Hay que mejorar algunos aspectos para la próxima ronda»
El gran maestro uzbeko evaluó la competición como un torneo de prueba. Según él, la experiencia en estos eventos debe ayudar a mejorar la organización y otros aspectos en las siguientes etapas.
«Este fue un torneo de prueba. Por eso, hay que mejorar algunos aspectos para la próxima ronda», añadió Abdusattorov.
El punto clave en la postura de Nodirbek es que, en el ajedrez, no solo considera importantes el ranking y el resultado, sino también el respeto al rival, la responsabilidad y la ética deportiva.
¿Estás de acuerdo con la opinión de Nodirbek Abdusattorov?
Por un lado, el ranking y la estrategia son importantes para los profesionales. Por otro, no presentarse a una partida plantea cuestiones de respeto hacia el oponente, los organizadores y el público.
Abdusattorov deja clara su elección: sin importar el resultado, hay que presentarse y luchar frente al tablero.
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