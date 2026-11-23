Violenta tormenta en Ürümqi: la velocidad del viento alcanzó casi 150 km/h (video)
En noviembre de 2026, en la región autónoma uigur de Xinjiang, China, Ürümqi y sus alrededores experimentaron vientos fuertes. En algunas estaciones de monitoreo, la velocidad del viento alcanzó hasta 148,7 km/h (casi 150 km/h).
Diferencia de velocidad entre la ciudad y las zonas montañosas
Según los informes, las ráfagas de viento se registraron a diferentes niveles según la zona:
En las zonas urbanas: las ráfagas se observaron principalmente alrededor de 90–108 km/h. En las zonas montañosas y cerca del distrito de Tianshan:
la velocidad alcanzó hasta 148,7 km/h. Situación en las imágenes y advertencias Los videos difundidos en redes sociales muestran a peatones y estudiantes perdiendo el equilibrio y cayendo debido a la fuerza del viento en las calles y cerca de centros educativos. Algunas imágenes muestran a personas inclinadas, cayendo al suelo o agarrándose de muros y barreras para no ser arrastradas.
Los servicios meteorológicos locales emitieron alertas debido a los fuertes vientos, recomendando a la población tener precaución en espacios abiertos y seguir las medidas de seguridad.
Indicador / Información
Detalles
Zona y fecha
Ürümqi y alrededores (Xinjiang), noviembre de 2026
Ráfagas en zona urbana
Principalmente 90–108 km/h
Velocidad máxima registrada
Hasta 148,7 km/h (zonas montañosas y distrito de Tianshan)
Incidentes observados
Caídas de peatones y estudiantes, personas agarrándose a obstáculos
Recomendación oficial
Alertas meteorológicas para mantener la precaución en espacios abiertos
¿Cuáles cree que son las reglas más importantes para garantizar la seguridad en ciudades y zonas abiertas durante tormentas fuertes? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!
Ochiq joylarda ehtiyot bo‘lish bo‘yicha meteorologik ogohlantirishlar
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