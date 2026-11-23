En noviembre de 2026, en la región autónoma uigur de Xinjiang, China, Ürümqi y sus alrededores experimentaron vientos fuertes. En algunas estaciones de monitoreo, la velocidad del viento alcanzó hasta 148,7 km/h (casi 150 km/h).

Diferencia de velocidad entre la ciudad y las zonas montañosas

Según los informes, las ráfagas de viento se registraron a diferentes niveles según la zona:

En las zonas urbanas: las ráfagas se observaron principalmente alrededor de 90–108 km/h. En las zonas montañosas y cerca del distrito de Tianshan:

la velocidad alcanzó hasta 148,7 km/h. Situación en las imágenes y advertencias Los videos difundidos en redes sociales muestran a peatones y estudiantes perdiendo el equilibrio y cayendo debido a la fuerza del viento en las calles y cerca de centros educativos. Algunas imágenes muestran a personas inclinadas, cayendo al suelo o agarrándose de muros y barreras para no ser arrastradas.

Los servicios meteorológicos locales emitieron alertas debido a los fuertes vientos, recomendando a la población tener precaución en espacios abiertos y seguir las medidas de seguridad.

Indicador / Información

Detalles

Zona y fecha Ürümqi y alrededores (Xinjiang), noviembre de 2026 Ráfagas en zona urbana Principalmente 90–108 km/h Velocidad máxima registrada Hasta 148,7 km/h (zonas montañosas y distrito de Tianshan) Incidentes observados Caídas de peatones y estudiantes, personas agarrándose a obstáculos Recomendación oficial Alertas meteorológicas para mantener la precaución en espacios abiertos ¿Cuáles cree que son las reglas más importantes para garantizar la seguridad en ciudades y zonas abiertas durante tormentas fuertes? ¡Deje sus opiniones en los comentarios! Ochiq joylarda ehtiyot bo‘lish bo‘yicha meteorologik ogohlantirishlar

Sizningcha, kuchli dovul va qattiq shamol kuzatiladigan ob-havo sharoitida shahar va ochiq hududlarda xavfsizlikni ta’minlash uchun eng muhim qoidalar qaysilar? Fikrlaringizni izohlarda qoldiring!