Un barco de pasajeros choca contra una mansión histórica de 200 años en Estambul

En Estambul, Turquía, un barco de pasajeros que navegaba por el Bósforo chocó contra un edificio con casi 200 años de historia. El incidente dañó la parte costera de la estructura histórica y un yate que estaba cerca.

Se informó que el barco primero golpeó un yate cerca de la orilla y luego chocó contra la histórica residencia Kazasker Necmettin Efendi.

Afortunadamente, nadie resultó herido como resultado del incidente. Por ahora, no está claro qué causó la colisión.

Derin Mermerji, quien vive en el edificio histórico, publicó imágenes del suceso en las redes sociales. También anunció su intención de emprender acciones legales por los daños causados.