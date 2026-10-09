El comentario de Lamine Yamal a su novia causa revuelo en las redes sociales

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El comentario de Lamine Yamal a su novia causa revuelo en las redes sociales

El comentario dejado por el delantero del FC Barcelona y de la selección española, Lamine Yamal, en la foto de su novia ha captado la atención de los usuarios de internet. El futbolista reaccionó a la publicación de la bloguera española Ines Garcia escribiendo: «Mi mujer, mi estrella». Este comentario acumuló rápidamente muchos «me gusta» y provocó diversas especulaciones entre los seguidores.

Algunos observadores interpretan estas palabras de Yamal como una señal de que la relación de la pareja se ha vuelto seria. Otros consideran el comentario del jugador como una simple expresión de afecto y sinceridad. Hasta el momento, la pareja no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el significado detrás de estas palabras.

Captura de pantalla de los comentarios de Instagram de Lamine Yamal con interfaz en ruso.

Los fans ya habían notado la complicidad entre Yamal e Ines Garcia anteriormente. Sus intercambios y comentarios en las redes sociales llamaron la atención desde abril de 2026. A finales de mayo, se dice que el futbolista presentó a su novia en público durante el evento de fin de temporada del FC Barcelona.

El último comentario de Yamal ha reavivado el interés por la relación de la pareja.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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