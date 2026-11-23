Neftchi - Al Hilol: alineaciones confirmadas para el duelo en Ferganá
En la 5ª jornada de la Champions League Élite de la AFC, el Neftchi recibe en su estadio a uno de los clubes más poderosos de Arabia Saudita, el Al Hilol. Antes del importante choque en Ferganá, se han dado a conocer las alineaciones titulares de ambos equipos.
El enfrentamiento entre los representantes de Uzbekistán y Arabia Saudita en la competición de clubes más prestigiosa de Asia es el centro de atención. El Neftchi se mide ante uno de los mejores equipos del continente frente a su afición.
El encuentro, que tendrá lugar en el estadio Istiqlol de Ferganá, comenzará a las 18:45 hora de Taskent.
Neftchi - Al Hilol: alineaciones titulares
Champions League Élite de la AFC, 5ª jornada.
Neftchi - Al Hilol
23 de noviembre, Ferganá, estadio Istiqlol
Hora de inicio: 18:45 (Taskent)
Alineación titular del Neftchi:
Botirali Ergashev, Farrux Sayfiyev, Michel Augusto, Anvar G‘ofurov, Ibrohimxalil Yo‘ldoshev, Ikrom Aliboyev, Yan Sasse, Jamshid Iskanderov, Abror Ismoilov, Alisher Odilov, Markus Forss.
Alineación titular del Al Hilol:
Bounou, Akchichek, Lajami, Koulibaly, Hernández, Neves, Milinković-Savić, Kanno, Martinelli, Summerville, Watkins.
¿Cuál es la importancia del partido en Ferganá?
Este partido de la 5ª jornada supone un paso importante para que el Neftchi demuestre su potencial ante un rival continental de peso y refuerce su posición en la competición.
El Al Hilol destaca por su prestigio en el fútbol asiático, sus jugadores de alto nivel y su experiencia en grandes torneos. Por ello, se espera que el duelo en Ferganá sea apasionante, no solo por el resultado, sino también por el planteamiento táctico y la calidad individual de los futbolistas.
El ambiente en el estadio de Ferganá y el desempeño del Neftchi como local podrían ser factores clave en el desarrollo del partido.
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