En la 5ª jornada de la Champions League Élite de la AFC, el Neftchi recibe en su estadio a uno de los clubes más poderosos de Arabia Saudita, el Al Hilol. Antes del importante choque en Ferganá, se han dado a conocer las alineaciones titulares de ambos equipos.

El enfrentamiento entre los representantes de Uzbekistán y Arabia Saudita en la competición de clubes más prestigiosa de Asia es el centro de atención. El Neftchi se mide ante uno de los mejores equipos del continente frente a su afición.

El encuentro, que tendrá lugar en el estadio Istiqlol de Ferganá, comenzará a las 18:45 hora de Taskent.

Neftchi - Al Hilol: alineaciones titulares

Champions League Élite de la AFC, 5ª jornada.