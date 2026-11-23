Se planea continuar con los partidos amistosos entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia. Esta vez, el partido de vuelta podría organizarse en territorio ruso. Usmon Toshev, representante de la Asociación de Fútbol de Uzbekistán (UFA), ofreció detalles sobre los próximos encuentros entre las selecciones de ambos países, los cambios en el calendario y otros planes.

Existe la posibilidad de que la selección nacional de Uzbekistán juegue otro partido amistoso contra Rusia. Según Usmon Toshev, jefe del departamento de selecciones nacionales de la UFA, las asociaciones de fútbol de ambos países tienen la intención de seguir organizando partidos entre sus equipos en diferentes niveles.

Entre estos planes, existe la posibilidad de celebrar el partido de vuelta entre las selecciones nacionales masculinas en territorio ruso. Sin embargo, aún no se han definido la fecha ni el lugar exactos del encuentro.

Rusia podría recibir a Uzbekistán nuevamente

El 12 de noviembre se disputó un partido amistoso entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia, en el cual los jugadores rusos ganaron con un marcador de 3:2.

Ahora, las partes están considerando la posibilidad de organizar el partido de vuelta en territorio ruso. En una entrevista con el medio Sport24, Usmon Toshev confirmó que este plan existe.

«Sí, por supuesto. Planeamos jugar contra Rusia en todos los niveles. Si no me equivoco, actualmente también tenemos la intención de organizar un partido entre las selecciones femeninas sub-20», declaró el representante de la UFA.

Destacó que también está previsto continuar con los partidos amistosos entre las selecciones nacionales masculinas.

Los cambios relacionados con la Copa Asiática afectaron el calendario

Usmon Toshev también informó que el calendario de fútbol está siendo revisado. Según él, los cambios relacionados con la Copa Asiática han afectado los planes iniciales de la selección nacional.

Por esta razón, la Asociación de Fútbol de Uzbekistán está reformulando el calendario de los próximos partidos. En este proceso, también se considerará la cuestión de organizar partidos amistosos para las distintas selecciones nacionales.

«Pero, sin duda, tenemos la intención de continuar los partidos contra Rusia. El partido de vuelta entre nuestras selecciones nacionales principales podría celebrarse en territorio ruso», enfatizó Usmon Toshev.

¿Cuándo podría ser el partido de vuelta?

Por el momento, no se han anunciado la fecha exacta, el estadio ni las condiciones oficiales del próximo partido amistoso entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia.

Sin embargo, la declaración del representante de la UFA indica que existe un plan para continuar con los partidos amistosos entre las selecciones de ambos países. Si el partido de vuelta se organiza en Rusia, la selección de Uzbekistán tendrá la oportunidad de enfrentarse nuevamente a su rival tras la derrota por 3:2 del 12 de noviembre.