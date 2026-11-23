Victoria 6:2: ¿Cómo fue la remontada de Uzbekistán en la Copa Mundial Sub-17?
La selección juvenil de Uzbekistán en la segunda jornada de la Copa Mundial contra Jamaica en un encuentro intenso con 8 goles 6:2 logró una gran victoria.
El partido, disputado en el estadio Aspire de Doha, comenzó difícil para nuestros jóvenes: Brown abrió el marcador en el minuto 8. Un minuto después, Laziz Abduraimov empató, pero Brown volvió a poner a Jamaica por delante en el minuto 25. Sin embargo, después de eso, los jugadores de Sergey Chigodayev dominaron el encuentro.
El recital de Sadirjonov y la situación del grupo
Marcando en los minutos 31, 47 y 58, Suhrob Sadirjonov anotó un hat-trick y decidió el destino del partido. Al final, Amirxon Erkinov (79') y Ahror Ravshanbekov (90+2') también marcaron, consolidando la goleada.
Tras este triunfo, Uzbekistán suma 3 puntos en el grupo E, mientras que Jamaica se queda con 0. En el otro partido del grupo, los equipos que ganaron en la primera jornada — Italia y Costa de Marfil se enfrentan entre sí. En la última jornada de la fase de grupos, Uzbekistán el 26 de noviembre se enfrentará a los italianos.
Grupo / Partido
Resultado
Eventos principales y goleadores
Grupo E: Uzbekistán — Jamaica
6:2
Suhrob Sadirjonov (hat-trick), Abduraimov, Erkinov, Ravshanbekov
Grupo F: Tayikistán — Croacia
0:4
Benković (hat-trick, 2 de penalti), Dedić
Grupo H: España — Fiyi
15:0
Cruz (5 goles), Tomás (hat-trick), Truxillano (hat-trick)
Otros partidos del día: 15 goles de España, derrota de Tayikistán
En la segunda jornada en el grupo F, Tayikistán (3 puntos) perdió ante Croacia (4 puntos) 0:4 por este marcador. En el grupo H, España (6 puntos) le marcó 15 goles a Fiyi (0 puntos), asegurando su pase a la fase eliminatoria.
Acta del partido
Mundial Sub-17. Grupo E. 2ª jornada
Uzbekistán — Jamaica 6:2
23 de noviembre, Doha, Aspire
Goles: Laziz Abduraimov (9), Suhrob Sadirjonov (31, 47, 58), Amirxon Erkinov (79), Ahror Ravshanbekov (90+2) — Brown (8, 25).
Uzbekistán Sub-17: Olim Shomurodov, Mashhurbek Abdusoliyev (Jahongirmirzo O‘ktamboyev, 46), Abubakr Rahimov (Nurmuhammad O‘ktamov, 66), Muhammadaziz Ro‘ziboyev, Amirxon Erkinov (Muhammadjon Mamatov, 85), Islom Ravshanov, Asilbek Aliyev, Mirkomil Murodov, Suhrob Sadirjonov (Muhammadodil Orifxonov, 66), Mirjamol Anvarov, Laziz Abduraimov (Ahror Ravshanbekov, 56).
Grupo F
Tayikistán — Croacia 0:4
Goles: Benković (6 penalti, 50, 56 penalti), Dedić (59).
Grupo H
España — Fiyi 15:0
Goles: Cruz (5, 10, 27, 57, 65), Tomás (12, 19, 35 penalti), Truxillano (25, 40, 51 penalti), Compani (43), Domínguez (53, 74), Ramos (80).
¿Crees que los pupilos de Sergey Chigodayev lograrán el pase a la siguiente fase en el duelo decisivo contra Italia el 26 de noviembre? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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