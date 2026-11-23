La selección juvenil de Uzbekistán en la segunda jornada de la Copa Mundial contra Jamaica en un encuentro intenso con 8 goles 6:2 logró una gran victoria.

El partido, disputado en el estadio Aspire de Doha, comenzó difícil para nuestros jóvenes: Brown abrió el marcador en el minuto 8. Un minuto después, Laziz Abduraimov empató, pero Brown volvió a poner a Jamaica por delante en el minuto 25. Sin embargo, después de eso, los jugadores de Sergey Chigodayev dominaron el encuentro.

El recital de Sadirjonov y la situación del grupo

Marcando en los minutos 31, 47 y 58, Suhrob Sadirjonov anotó un hat-trick y decidió el destino del partido. Al final, Amirxon Erkinov (79') y Ahror Ravshanbekov (90+2') también marcaron, consolidando la goleada.