Se ha publicado un ranking de los clubes de fútbol más populares de Europa y del mundo en cuanto a la asistencia de aficionados al estadio. Según datos de Transfermarkt, para la temporada 2026/2027, el Borussia Dortmund ocupa el primer lugar a nivel mundial en asistencia media a los partidos como local. Inter, Bayern, Milan y Real Madrid también se encuentran en el top 5.

En el fútbol, la fuerza de un club no se mide solo por los resultados en el campo, los trofeos o el valor de mercado. Los aficionados que llenan el estadio, la confianza en el equipo y el ambiente en cada partido en casa son factores clave que definen el prestigio de un club.

El portal alemán Transfermarkt ha publicado el ranking de clubes basado en la asistencia media a los partidos disputados en casa durante la temporada 2026/2027. La lista incluye clubes de Alemania, Italia, España, Inglaterra y Brasil.

El Borussia Dortmund ocupa el primer lugar del ranking con una asistencia media de 81 365 espectadores.

Borussia Dortmund: el club que más aficionados reúne en el mundo

El club de Dortmund superó a sus rivales en el ranking. En promedio, 81 365 aficionados asisten a cada partido en casa del Borussia.

Este logro del club alemán lo distingue no solo en su país, sino también como uno de los equipos más populares del fútbol mundial.

El segundo lugar lo ocupa el Inter de Italia. Los partidos en casa de los milaneses atraen a una media de 75 214 espectadores. El tercer puesto es para el Bayern Múnich con 75 000 espectadores.

TOP 10 de clubes con mayor asistencia a partidos como local en el mundo

Según los datos de Transfermarkt, el ranking basado en la asistencia media a los partidos en casa para la temporada 2026/2027 es el siguiente:

Puesto Club País Asistencia media 1 Borussia Dortmund Alemania 81 365 2 Inter Italia 75 214 3 Bayern Múnich Alemania 75 000 4 Milan Italia 74 545 5 Real Madrid España 73 614 6 Manchester United Inglaterra 72 395 7 Atletico Madrid España 66 268 8 Roma Italia 65 728 9 Flamengo Brasil 64 711 10 Real Betis España 63 309

Los clubes italianos y españoles son mayoría

Los clubes italianos destacan especialmente en el ranking. Inter, Milan y Roma están en el top 10. Por parte de España, Real Madrid, Atletico Madrid y Real Betis han entrado en la lista.

Dos clubes alemanes, Borussia Dortmund y Bayern Múnich, ocupan el podio. Desde Inglaterra Manchester Unitedy desde Brasil, Flamengo, lograron entrar en el top 10.

El ranking se basa en el número medio de espectadores en los partidos como local. Esta cifra representa el promedio por partido y no el total acumulado de la temporada.