Javohir Sindarov comenzará el duelo por el campeonato mundial con las piezas blancas
Se ha determinado quién jugará con las piezas blancas en la primera partida del duelo por el título mundial de ajedrez entre Javohir Sindarov y el actual campeón mundial Gukesh Dommaradju. El sorteo le otorgó al gran maestro uzbeko la oportunidad de realizar el primer movimiento en la partida inaugural.
La ceremonia de sorteo se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, en el marco del Salesforce FIDE World Championship 2026. Se definieron los colores de las piezas para la primera de las 14 partidas del enfrentamiento entre Javohir Sindarov y Gukesh Dommaradju.
Según el resultado del sorteo, Javohir Sindarov jugará con las piezas blancas y Gukesh Dommaradju con las negras en la primera partida.
Sindarov realizará el primer movimiento en la primera partida.
El resultado del sorteo permite a Javohir Sindarov comenzar la primera partida del duelo por el título mundial con las piezas blancas. Esto significa que nuestro compatriota realizará el primer movimiento, mientras que Gukesh responderá con las piezas negras.
En el ajedrez, jugar con las blancas puede ofrecer una ligera ventaja inicial, pero en un duelo de 14 partidas por el título, este factor no es decisivo por sí solo. El resultado final dependerá de la preparación, las decisiones estratégicas y la consistencia de los jugadores durante el largo enfrentamiento.
¿Cuándo comienza el duelo por el campeonato mundial?
La primera partida del duelo por el título mundial entre Javohir Sindarov y Gukesh Dommaradju se llevará a cabo el 24 de noviembre.
Fecha: 24 de noviembre
Hora de inicio: 19:00 (hora de Taskent)
Lugar: Ginebra, Suiza
Blancas en la primera partida: Javohir Sindarov
Negras en la primera partida: Gukesh Dommaradju
De esta manera, el brillante representante del ajedrez uzbeko, Javohir Sindarov, comenzará uno de los duelos más importantes de su carrera con el primer movimiento de las blancas. Ahora, la atención de los aficionados al ajedrez está centrada en el tablero de Ginebra.
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