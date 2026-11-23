Se ha determinado quién jugará con las piezas blancas en la primera partida del duelo por el título mundial de ajedrez entre Javohir Sindarov y el actual campeón mundial Gukesh Dommaradju. El sorteo le otorgó al gran maestro uzbeko la oportunidad de realizar el primer movimiento en la partida inaugural.

La ceremonia de sorteo se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, en el marco del Salesforce FIDE World Championship 2026. Se definieron los colores de las piezas para la primera de las 14 partidas del enfrentamiento entre Javohir Sindarov y Gukesh Dommaradju.

Según el resultado del sorteo, Javohir Sindarov jugará con las piezas blancas y Gukesh Dommaradju con las negras en la primera partida.

Sindarov realizará el primer movimiento en la primera partida.

El resultado del sorteo permite a Javohir Sindarov comenzar la primera partida del duelo por el título mundial con las piezas blancas. Esto significa que nuestro compatriota realizará el primer movimiento, mientras que Gukesh responderá con las piezas negras.