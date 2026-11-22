En el Parque Nacional Soğuksu, ubicado en el distrito de Kızılcahamam en Ankara, Turquía, una osa parda conocida como «Kar» y una de sus crías fueron abatidas a tiros. El incidente causó una fuerte protesta pública, según informó Aydınlık.

Se informó que la osa Kar vivía con sus tres crías. A menudo bajaban a zonas pobladas para buscar comida en los contenedores de basura, lo que se justificó como una posible amenaza para la seguridad de las personas.

Posteriormente, la osa y una de sus crías fueron asesinadas con armas de fuego. Los otros dos oseznos lograron escapar.

Según los medios turcos, se dice que esta acción se llevó a cabo con la aprobación y participación de los funcionarios de la Dirección de Conservación de la Naturaleza y Parques Nacionales. Sin embargo, aún no se ha publicado una explicación oficial detallada sobre el caso.

El incidente también fue llevado a la agenda del Parlamento turco. La diputada del partido DEM, Perihan Koca, exigió explicaciones al Ministro de Agricultura y Silvicultura sobre quién autorizó el disparo, cuál es la base legal de esta decisión y si se ha iniciado una investigación contra los responsables.

Asimismo, la diputada solicitó aclarar qué medidas se están tomando para garantizar la seguridad y protección de los dos oseznos que quedaron huérfanos.

Tras este suceso, se inició una petición titulada «¡Justicia para la osa asesinada y su cría!». Las organizaciones de protección animal exigen una investigación completa y que se tomen las medidas pertinentes contra los culpables si se confirma una violación de la ley.