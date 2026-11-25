El famoso técnico español Pep Guardiola ha expresado su opinión sobre el final de la carrera internacional del legendario delantero portugués Cristiano Ronaldo en la selección nacional. Según Guardiola, a pesar de los eventos decepcionantes y los desacuerdos de los últimos meses, Ronaldo debe ser despedido por Portugal con gran respeto, reconocimiento y una ceremonia solemne.

«La carrera de un jugador no se juzga por los últimos meses»

Según el reconocido insider Fabrizio Romano, Romario TV informa que Pep Guardiola destacó que todo el pueblo portugués debe mostrar afecto a su capitán:

«Hay que organizar una ceremonia solemne para ello. Ronaldo debe sentir el cariño de todo el pueblo portugués. Debe olvidar lo que ha pasado. No se puede juzgar la carrera de un jugador por los últimos meses. Los grandes deben despedirse en el gran escenario. Él se lo merece.» — dijo Pep Guardiola.

Los resultados históricos de Cristiano Ronaldo con la selección nacional de Portugal