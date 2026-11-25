«Los grandes deben despedirse en el gran escenario»: Guardiola pide un homenaje digno para Ronaldo
El famoso técnico español Pep Guardiola ha expresado su opinión sobre el final de la carrera internacional del legendario delantero portugués Cristiano Ronaldo en la selección nacional. Según Guardiola, a pesar de los eventos decepcionantes y los desacuerdos de los últimos meses, Ronaldo debe ser despedido por Portugal con gran respeto, reconocimiento y una ceremonia solemne.
«La carrera de un jugador no se juzga por los últimos meses»
Según el reconocido insider Fabrizio Romano, Romario TV informa que Pep Guardiola destacó que todo el pueblo portugués debe mostrar afecto a su capitán:
«Hay que organizar una ceremonia solemne para ello. Ronaldo debe sentir el cariño de todo el pueblo portugués. Debe olvidar lo que ha pasado. No se puede juzgar la carrera de un jugador por los últimos meses. Los grandes deben despedirse en el gran escenario. Él se lo merece.» — dijo Pep Guardiola.
Los resultados históricos de Cristiano Ronaldo con la selección nacional de Portugal
Estadísticas
Detalles y cifras récord
Periodo internacional
2003 — 2026 (23 años de carrera)
Número de partidos jugados
234 partidos
Número de goles marcados
146 goles (récord mundial de fútbol)
La propuesta de Guardiola
Organizar una ceremonia de despedida solemne a nivel nacional
El fin de una era grandiosa de 23 años
Recordemos que Cristiano Ronaldo defendió los colores de la selección nacional de Portugal desde 2003 hasta 2026, disputando 234 partidos y marcando 146 goles, estableciendo un récord absoluto a nivel de selecciones. Esta declaración de Guardiola ha sido recibida con gran interés por la comunidad futbolística mundial, en el contexto de las recientes polémicas en torno a Ronaldo.
¿Cree que la Federación Portuguesa de Fútbol debería seguir la sugerencia de Pep Guardiola y organizar un partido de despedida especial para Cristiano Ronaldo?
¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta estas importantes palabras de Guardiola con los aficionados al fútbol de todo el mundo!
Siguiente noticia
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…