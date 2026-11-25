Quvonchbek Ismoilov, campeón mundial de lucha grecorromana U20, y Muxlisa Masharipova, campeona mundial de lucha femenina U17, han sido galardonados con un alto reconocimiento.

Los atletas fueron premiados por el presidente de la Asociación de Lucha de Uzbekistán, Nigmatullo Yo‘ldoshev. En la ceremonia, Quvonchbek Ismoilov recibió una vivienda de tres habitaciones y Muxlisa Masharipova un premio en efectivo de 200 millones de soums.

Esta atención hacia los jóvenes deportistas sirve como un incentivo merecido por sus éxitos en el ámbito internacional y su aporte al desarrollo del deporte nacional.

¡Felicitamos a los campeones mundiales por este gran reconocimiento y les deseamos nuevos triunfos en las próximas competiciones!