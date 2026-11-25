Gran Bretaña Se produjo un intento de robo en la residencia rural del príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton, en el condado de Norfolk. La policía detuvo a dos hombres tras el incidente. Los miembros de la familia real no se encontraban en la casa en ese momento. Así lo informó Reuters, citando a la policía local.

Se trata de la residencia Anmer Hall, situada en los terrenos de la finca de Sandringham, propiedad de la familia real. La policía de Norfolk recibió un aviso sobre una actividad sospechosa en el lugar el 23 de noviembre, alrededor de las 18:00 horas.

Tras ello, se inició una operación de búsqueda en la zona, en la que participaron perros policía, drones y un helicóptero del Servicio Aéreo de la Policía Nacional. Como resultado, dos hombres fueron detenidos en la propiedad bajo sospecha de robo e intrusión. Actualmente permanecen bajo custodia policial y la investigación continúa.

Según la policía, la residencia estaba vacía en el momento del incidente. Se informó que Guillermo y Kate estaban en otra residencia en Windsor con sus tres hijos: Jorge, Carlota y Luis. El Palacio de Kensington declinó hacer comentarios sobre cuestiones de seguridad.

Como dato, Anmer Hall es una residencia rural con 10 dormitorios, regalada a Guillermo y Kate por la difunta reina Isabel II como regalo de bodas en 2011. La familia utiliza esta casa durante los fines de semana y vacaciones. La propiedad también cuenta con una piscina privada y una pista de tenis.