Javohir Sindarov La primera partida del campeonato mundial entre Javohir Sindarov y el actual campeón mundial Gukesh Dommaraju estuvo llena de una lucha intensa. Gukesh dedicó 36 minutos a una sola jugada, mientras que Javohir puso constantemente a su oponente ante situaciones complejas. A pesar de ello, el ajedrecista indio se defendió con precisión, logrando terminar la partida en tablas, según informó el sitio oficial de la FIDE.

Desde las primeras etapas de la partida, en el octavo movimiento, ambas damas fueron retiradas del tablero. Aunque el juego parecía relativamente tranquilo, Javohir intentó presionar al rey rival desde diferentes ángulos utilizando sus dos caballos.

Para Gukesh, no solo la situación en el tablero se convirtió en un problema, sino también el tiempo. Pensó durante 36 minutos y 14 segundos para encontrar la respuesta 17...Ab4 en el movimiento 17. En ese momento, Javohir tenía una reserva de tiempo mucho mayor. El gran maestro uzbeko obligó a su oponente a pensar cada vez más.