Gukesh pensó 36 minutos en una jugada, Javohir Sindarov lo puso bajo presión de tiempo
Javohir Sindarov La primera partida del campeonato mundial entre Javohir Sindarov y el actual campeón mundial Gukesh Dommaraju estuvo llena de una lucha intensa. Gukesh dedicó 36 minutos a una sola jugada, mientras que Javohir puso constantemente a su oponente ante situaciones complejas. A pesar de ello, el ajedrecista indio se defendió con precisión, logrando terminar la partida en tablas, según informó el sitio oficial de la FIDE.
Desde las primeras etapas de la partida, en el octavo movimiento, ambas damas fueron retiradas del tablero. Aunque el juego parecía relativamente tranquilo, Javohir intentó presionar al rey rival desde diferentes ángulos utilizando sus dos caballos.
Para Gukesh, no solo la situación en el tablero se convirtió en un problema, sino también el tiempo. Pensó durante 36 minutos y 14 segundos para encontrar la respuesta 17...Ab4 en el movimiento 17. En ese momento, Javohir tenía una reserva de tiempo mucho mayor. El gran maestro uzbeko obligó a su oponente a pensar cada vez más.
Uno de los momentos más importantes de la partida ocurrió en el movimiento 27. Cuando Javohir dio jaque con el caballo, Gukesh, en lugar de retroceder su rey, lo movió hacia adelante a la casilla f6. Con el movimiento 27...Rf6, logró repeler el ataque de su oponente. Más tarde, el propio Javohir admitió que no había valorado lo suficiente esa jugada.
A pesar de la escasez de tiempo, Gukesh jugó con precisión en los movimientos siguientes. Javohir no pudo convertir su ventaja en una victoria. Como resultado, tras 38 movimientos, ambas partes acordaron las tablas.
Entonces, Javohir Sindarov ¿Estaba realmente cerca de la victoria? Tenía una ventaja de tiempo considerable sobre su oponente y presionó al campeón vigente. Sin embargo, los análisis de ajedrez no evalúan la posición en el tablero como una oportunidad de victoria clara. La defensa de Gukesh fue uno de los aspectos más destacados de la partida.
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