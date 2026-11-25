El delantero del club inglés Manchester City», Erling Haaland, compartió su opinión sobre el estado actual del equipo tras el empate 2-2 contra el Nápoles en la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. En este encuentro, el goleador noruego lideró a los «Citizens» portando el brazalete de capitán.

«Siento la responsabilidad incluso sin el brazalete»

beIN SPORTS según informa el medio, Haaland no ocultó su frustración por la mala racha de resultados del club en los últimos partidos:

«Con o sin el brazalete, siento una gran responsabilidad. Porque solo quiero que este club obtenga buenos resultados y gane. Ahora mismo no lo estamos logrando. Es doloroso». — Erling Haaland

Los últimos resultados delManchester City y el próximo desafío

Según las estadísticas, el Manchester City solo ha logrado 1 victoria en sus últimos 5 partidos en todas las competiciones. Al club le espera otro duelo importante: el 29 de noviembre, el equipo visitará al Arsenal en Londres por la jornada 12 de la Premier League.

Estadísticas Detalles y horarios Último partido Champions 5ª jornada: Manchester City 2-2 Nápoles Estatus de Haaland Actuó como capitán de los «Citizens» en el partido Forma actual del equipo En los últimos 5 partidos oficiales solo 1 victoria Próximo rival Arsenal (Jornada 12 de PL, fuera de casa) Fecha y hora del partido 29 de noviembre, 21:30 (hora de Taskent)

¿Crees que el liderazgo de Erling Haaland como capitán ayudará al Manchester City a vencer al Arsenal en Londres el 29 de noviembre y poner fin a esta mala racha?

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