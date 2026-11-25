«No estamos logrando ganar, es doloroso»: Haaland sobre el partido ante el Nápoles
El delantero del club inglés Manchester City», Erling Haaland, compartió su opinión sobre el estado actual del equipo tras el empate 2-2 contra el Nápoles en la quinta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League. En este encuentro, el goleador noruego lideró a los «Citizens» portando el brazalete de capitán.
«Siento la responsabilidad incluso sin el brazalete»
beIN SPORTS según informa el medio, Haaland no ocultó su frustración por la mala racha de resultados del club en los últimos partidos:
«Con o sin el brazalete, siento una gran responsabilidad. Porque solo quiero que este club obtenga buenos resultados y gane. Ahora mismo no lo estamos logrando. Es doloroso».
— Erling Haaland
Los últimos resultados delManchester City y el próximo desafío
Según las estadísticas, el Manchester City solo ha logrado 1 victoria en sus últimos 5 partidos en todas las competiciones. Al club le espera otro duelo importante: el 29 de noviembre, el equipo visitará al Arsenal en Londres por la jornada 12 de la Premier League.
Estadísticas
Detalles y horarios
Último partido
Champions 5ª jornada: Manchester City 2-2 Nápoles
Estatus de Haaland
Actuó como capitán de los «Citizens» en el partido
Forma actual del equipo
En los últimos 5 partidos oficiales solo 1 victoria
Próximo rival
Arsenal (Jornada 12 de PL, fuera de casa)
Fecha y hora del partido
29 de noviembre, 21:30 (hora de Taskent)
¿Crees que el liderazgo de Erling Haaland como capitán ayudará al Manchester City a vencer al Arsenal en Londres el 29 de noviembre y poner fin a esta mala racha?
¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte esta noticia candente con los aficionados al fútbol!
Siguiente noticia
Sin anuncios con la suscripción
Zamin Premium — 4 900 UZS al mes
Comentarios0
…