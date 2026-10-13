Descarrilamiento de tren en Pakistán: víctimas y decenas de heridos (video)

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Descarrilamiento de tren en Pakistán: víctimas y decenas de heridos (video)

Un grave accidente ferroviario ocurrió en Pakistán tras el descarrilamiento de un tren de pasajeros. Según los informes preliminares de fuentes oficiales locales y servicios de emergencia, esta terrible tragedia ha dejado 4 fallecidos, y otros 30 pasajeros han sufrido heridas de diversa gravedad.

Equipos de rescate y brigadas de emergencia médica fueron movilizados de inmediato al lugar del desastre.

Detalles del incidente y ruta

Aspectos principales conocidos sobre el desastre ferroviario:

  • Ruta del trayecto: El tren de pasajeros viajaba desde Karachi hacia la ciudad de Peshawar ;

  • Ayuda a las víctimas: Los 30 ciudadanos heridos recibieron primeros auxilios en el lugar, y aquellos en estado grave fueron trasladados de urgencia a hospitales cercanos;

  • Operaciones de rescate y recuperación: Se están tomando medidas para retirar los vagones descarrilados y restablecer el tráfico ferroviario interrumpido en esta ruta.

Se ha formado una comisión especial para investigar si el descarrilamiento fue causado por una falla técnica o problemas en la infraestructura ferroviaria. Se esperan más detalles tras los resultados de la investigación.

PakistánTren de pasajerosKarachiPeshawarAccidente ferroviario
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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