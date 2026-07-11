Mujer reclutada para un atentado a través de una «relación amorosa»

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Mujer reclutada para un atentado a través de una «relación amorosa»

El Servicio Federal de Seguridad (FSB) de Rusia anunció que frustró un atentado terrorista planeado en Moscú contra un alto funcionario del Ministerio de Defensa.

Según el informe de la agencia, una ciudadana rusa nacida en 2001 fue detenida en relación con este caso. El FSB afirma que ella colaboraba con los servicios especiales de Ucrania.

Se informa que la mujer fue reclutada en 2024 a través de WhatsApp. Tenía la tarea de recopilar información sobre ciertos objetivos en Moscú y San Petersburgovigilar el domicilio y el vehículo del militar, y transmitir la información obtenida a un coordinador en Ucrania.

El FSB señaló que la mujer preparó un apartamento alquilado para la persona encargada de ejecutar el atentado. Asimismo, los servicios indicaron que, para convencerla de cumplir las órdenes, el coordinador ucraniano se hizo pasar por alguien que tenía sentimientos hacia ella, prometiéndole mantener una relación amorosa.

El FSB ruso informó que la investigación sobre este caso continúa.

Agentes del FSB detienen a una mujer con la Plaza Roja de fondo.
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