Según los informes, el académico fue detenido en Astaná el 3 de julio de 2026. El público conoció su arresto en agosto.

Sus intereses científicos abarcaban la integración regional, la geoeconomía y cuestiones relacionadas con los recursos minerales críticos de importancia estratégica en Asia Central.

Ikboljon Qoraboyev, de 46 años, trabajaba como profesor de relaciones internacionales en la Universidad Maqsut Narikbayev (MNU) de Astaná antes de su detención.

Un tribunal kazajo condenó a Ikboljon Qoraboyev, ciudadano uzbeko y profesor de relaciones internacionales, a 10 años de prisión bajo cargos de espionaje. El juicio, celebrado bajo secreto, no ha revelado todos los detalles al público. La familia del profesor, que conoció el veredicto a través de sus propias fuentes, tiene la intención de apelar para lograr su absolución. La agencia kazaja KazTAG informó sobre el caso.

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En septiembre de 2026, el Comité de Seguridad Nacional (KNB) de Kazajistán informó que Uzbekistán había sido notificado oficialmente sobre este caso a través de canales diplomáticos.

El profesor fue condenado a 10 años de prisión

Bajo el artículo 176 del Código Penal de Kazajistán sobre espionaje, Ikboljon Qoraboyev recibió una pena de 10 años de privación de libertad. Dicho artículo contempla penas de entre 10 y 15 años de cárcel.

El proceso judicial se llevó a cabo a puerta cerrada, alegando que los materiales del caso contienen información clasificada como secreto de Estado.

Hasta el momento, las autoridades oficiales y los órganos judiciales de Kazajistán, así como el gobierno de Uzbekistán, no han emitido comentarios públicos sobre la sentencia.

Los detalles de la acusación y las pruebas no han sido revelados

Los allegados del profesor indicaron que se enteraron del veredicto por sus propias fuentes. Afirman que no tuvieron acceso a los materiales de investigación y desconocen en beneficio de qué país se habría cometido el espionaje o en qué pruebas se basa la acusación.

En el momento de la detención de Qoraboyev, circularon informes sobre una supuesta versión de las fuerzas de seguridad relacionada con la transmisión de información a funcionarios del consulado o embajada de Uzbekistán en Astaná. Sin embargo, esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Los colegas del profesor insisten en que en sus investigaciones sobre minerales críticos solo utilizó fuentes abiertas.

El académico no admite su culpabilidad, la familia apelará la sentencia

Ikboljon Qoraboyev no se considera culpable. Su familia ha manifestado su intención de presentar un recurso de apelación contra la sentencia para lograr la plena absolución del profesor.

Por ahora, el contenido íntegro de la acusación, las pruebas presentadas en el tribunal y los fundamentos detallados de la sentencia no son públicos.

Por ello, es importante diferenciar los informes sobre las acusaciones contra el profesor y los detalles del caso de la información confirmada oficialmente.