En algunas regiones de Japón, los días gélidos del invierno comenzaron ya en noviembre. Debido a una intensa corriente de aire frío, fuertes nevadas azotaron las regiones montañosas y el norte del país, aumentando considerablemente el espesor de la capa de nieve en algunos lugares.

Un video difundido en redes sociales muestra al personal de un hotel retirando con palas la nieve acumulada frente a la entrada del edificio. La nevada fue tan intensa que los empleados tuvieron que despejar un camino para que los huéspedes pudieran entrar y salir sin problemas.

Según datos meteorológicos, la llegada de una masa de aire frío el 20 de noviembre intensificó las nevadas en las regiones de Hokkaido, Tohoku y Hokuriku. En algunas zonas montañosas se esperaban más de 50 centímetros de nieve en 24 horas. En la ciudad de Sapporo, en Hokkaido, se registraron las nevadas más fuertes de la temporada, alcanzando un espesor de 15 centímetros.

Las nevadas no solo afectan la vida cotidiana, sino también el transporte. El 21 de noviembre, en la zona de Urabandai del pueblo de Kitashiobara, en la prefectura de Fukushima, la nieve pesada provocó la caída de árboles en las carreteras y daños en las líneas eléctricas. Como resultado, cerca de 1 400 personas, incluidos unos 500 turistas que se alojaban en hoteles y otros establecimientos, quedaron temporalmente aisladas. Aproximadamente 700 hogares se quedaron sin suministro eléctrico.