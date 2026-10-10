En Chile, fuertes inundaciones arrastran coches y un autobús (vídeo)

En el distrito de Las Condes, en Santiago, capital de Chile, un aluvión provocado por fuertes lluvias cubrió las calles de lodo y piedras. La corriente arrastró varios automóviles e incluso un autobús de transporte público, informó Emol.

El incidente ocurrió el 8 de octubre en el sector de San Carlos de Apoquindo. Debido a las intensas precipitaciones, agua, lodo y rocas descendieron a gran velocidad desde las quebradas de la zona precordillerana. El aluvión afectó los alrededores de la avenida General Blanche, Quebrada Honda, Plaza y el camino El Alba.

Según medios locales, el tráfico fue interrumpido en varias calles y el agua y el lodo ingresaron a viviendas, locales comerciales, instituciones educativas y centros de salud.

Al menos seis personas resultaron heridas debido a las fuertes lluvias, entre ellas un niño de un año. Más de mil personas fueron rescatadas o recibieron asistencia. Según los informes preliminares, no se han reportado fallecidos ni desaparecidos.

Las autoridades chilenas declararon estado de catástrofe en el distrito de Las Condes. También se ha emitido una alerta de alto nivel en otras regiones del país debido al riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones.

Según datos de medios locales, las precipitaciones alcanzaron los 146 milímetros en la zona de Tobalaba. Los expertos señalan que las intensas lluvias saturaron el suelo, provocando un aumento repentino del caudal en quebradas y cauces.