Saida Mirziyoyeva alcanzó acuerdos importantes con representantes de la presidencia turca

Jefa de la Administración Presidencial de la República de Uzbekistán Saida Mirziyoyeva El 15 de octubre, mantuvo una reunión con altos funcionarios de la administración presidencial de la República de Turquía: el jefe del secretariado del presidente turco Hasan Dogan y el secretario general de la Administración Presidencial Haqqi Susmaz .

Durante las negociaciones, el enfoque se centró en profundizar las relaciones de amistad y asociación multilateral entre los dos países hermanos.

Una base sólida: Historia, lengua y cultura comunes

Saida Mirziyoyeva compartió los detalles y sus impresiones sobre el encuentro a través de sus redes sociales oficiales:

Cercanía espiritual: «Uzbekistán y Turquía comparten una historia común, así como una proximidad en lengua, cultura y tradiciones;

Asociación estratégica: Nuestras relaciones multidimensionales se están desarrollando de manera coherente y rápida sobre la base de este sólido cimiento», subrayó la jefa de la Administración Presidencial.

Acuerdo sobre nuevos proyectos y pasos prácticos

Las partes hicieron especial hincapié no solo en mantener la cooperación elevada al nivel estratégico, sino también en enriquecerla con nuevas direcciones:

Plan de acción práctico: Durante el diálogo, se discutieron en detalle los próximos pasos prácticos y sistemáticos destinados a ampliar aún más las relaciones bilaterales;

Iniciativas mutuamente beneficiosas: Se llegó a un acuerdo para continuar sistemáticamente con la implementación conjunta de nuevas iniciativas que sirvan a los intereses de ambos Estados y sus pueblos.

Este diálogo de alto nivel servirá para fortalecer las relaciones amistosas entre Uzbekistán y Turquía con resultados prácticos.