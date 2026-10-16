Saida Mirziyoyeva visitó el complejo de la famosa empresa turca Baykar

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Saida Mirziyoyeva visitó el complejo de la famosa empresa turca Baykar

Jefa de la Administración del Presidente de la República de Uzbekistán Saida Mirziyoyeva El 15 de octubre, visitó el complejo de Baykar , una empresa turca de renombre mundial en la industria de defensa y tecnología de drones.

Durante la visita, se examinaron productos militares modernos, robótica y proyectos tecnológicos de alta precisión.

Saida Mirziyoyeva visitó el complejo de la famosa empresa turca Baykar

Proyectos avanzados y experiencia científica de larga trayectoria

Saida Mirziyoyeva compartió sus impresiones sobre la visita y el potencial innovador del centro Baykar en su página oficial de redes sociales:

  • Descubriendo innovaciones: « Al visitar el complejo de la empresa turca Baykar, conocí tecnologías de vanguardia, especialmente proyectos avanzados en el sector de la industria de defensa;

  • Factor de éxito: Detrás de estos logros hay años de investigación científica, el trabajo de ingenieros talentosos e inversiones en el desarrollo de tecnologías nacionales», destacó la jefa de la Administración Presidencial.

Saida Mirziyoyeva visitó el complejo de la famosa empresa turca Baykar

«La experiencia turca es de gran importancia práctica para Uzbekistán»

Durante el diálogo, se prestó especial atención al establecimiento de una cooperación tecnológica bilateral:

  • Desarrollo de tecnologías nacionales: Saida Mirziyoyeva señaló que los éxitos de Turquía en la construcción de una red avanzada de defensa e ingeniería sirven como una experiencia práctica relevante para Uzbekistán;

  • Perspectivas de proyectos conjuntos: «Veo grandes oportunidades para el intercambio de experiencias entre nuestros especialistas y la implementación conjunta de proyectos tecnológicos», escribió.

Saida Mirziyoyeva visitó el complejo de la famosa empresa turca Baykar

Esta visita podría abrir el camino a nuevos proyectos prometedores entre Uzbekistán y Turquía, no solo en relaciones comerciales, económicas y culturales, sino también en los campos de la alta tecnología, la ciencia y la industria de defensa.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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