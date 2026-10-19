Un desempleado japonés obtuvo mil comidas gratis en dos años

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Un desempleado japonés obtuvo mil comidas gratis en dos años

En Japón, un hombre desempleado de 38 años fue arrestado bajo sospecha de haber obtenido más de mil comidas gratis durante dos años aprovechando una vulnerabilidad en una aplicación de entrega de comida. Utilizando el sistema de cancelación de pedidos y reembolso, causó a la empresa una pérdida de más de 3,7 millones de yenes, aproximadamente 24 000 dólares.

Según se informa, Takuya Higashimoto, residente de la ciudad de Nagoya en la prefectura de Aichi, aprovechó las oportunidades de Demae-can, una de las plataformas de entrega de comida más grandes de Japón, durante más de dos años. Utilizó varios métodos para evitar que su fraude fuera detectado fácilmente.

Los investigadores informaron que Higashimoto abrió un total de 124 cuentas a través de la aplicación. La mayoría fueron registradas con nombres falsos y direcciones ficticias. El hombre solía utilizar tarjetas prepagadas para abrir las cuentas y cancelaba su membresía unos días después, lo que dificultaba que la plataforma detectara sus acciones y detuviera el fraude.

Los medios japoneses informaron que Higashimoto pedía comida en la aplicación Demae-can y elegía el método de entrega sin contacto. Una vez que la comida llegaba a la dirección, informaba falsamente que no había recibido el pedido para obtener el reembolso del dinero pagado.

Por ejemplo, el 30 de julio, abrió una cuenta nueva con un nombre y dirección falsos. Luego, alegó que no le habían entregado helado, un bento (comida japonesa preparada) y filetes de pollo, logrando un reembolso de 16 000 yenes, es decir, unos 105 dólares.

«Al principio solo estaba probando este método. Una vez que empecé a obtener beneficios de mi fraude, no pude parar», confesó Higashimoto a la policía tras ser detenido a principios de este mes.

El hombre, desempleado desde hace varios años, fue detenido a principios de este mes y acusado formalmente de fraude. El hecho de que lograra obtener más de mil comidas gratis en dos años llevó a la plataforma de entrega a tomar medidas.

Demae-can implementó un sistema de alerta que detecta operaciones sospechosas y anormales para evitar casos similares en el futuro. El nuevo sistema tiene como objetivo detectar actividades inusuales a tiempo y limitar el fraude en la plataforma.

JapónTakuya HigashimotoNagoyaAichiDemae-can
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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