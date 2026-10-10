La reina de Tailandia pilotó sola un avión de combate JAS 39C Gripen (vídeo)

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La reina de Tailandia pilotó sola un avión de combate JAS 39C Gripen (vídeo)

La familia real de Tailandia presentó un evento histórico que captó la atención de la comunidad internacional y los entusiastas de la aviación. La reina de Tailandia, Suthida Vajiralongkorn pilotó por primera vez, de forma independiente y sin copiloto, un moderno avión de combate supersónico polivalente JAS 39C Gripen perteneciente a las fuerzas aéreas del país.

Este exitoso vuelo demostró la gran capacidad de la reina para manejar equipos militares complejos y su preparación profesional.

Preparación personal y supervisión directa del Rey

El proceso de pilotaje del complejo avión militar se llevó a cabo bajo estrictos protocolos de seguridad:

  • Inspección personal previa al vuelo: Antes de entrar en la cabina, la reina Suthida inspeccionó personalmente el estado técnico y los sistemas de control del caza;

  • Bajo la mirada del Rey: Todas las etapas del vuelo, especialmente el despegue y el aterrizaje preciso en la pista designada, fueron seguidas atentamente por su esposo, el rey de Tailandia Maha Vajiralongkorn desde el aeródromo;

  • Bienvenida con un ramo: Tras el aterrizaje exitoso, el jefe de Estado recibió personalmente a su esposa en la pista con un ramo de flores.

Alto reconocimiento: la insignia de oro «Gripen Order Golden Patch»

El vuelo exitoso fue debidamente reconocido por el Estado y el mando militar:

  • Entrega de la insignia de oro: En reconocimiento a sus excepcionales habilidades y valentía, el rey le entregó solemnemente la insignia de oro honorífica «Gripen Order Golden Patch» ;

  • El papel de las mujeres en las fuerzas armadas: Este vuelo histórico tiene un gran significado, no solo como un logro personal de la reina, sino también como un símbolo del papel y potencial de las mujeres en las fuerzas armadas tailandesas.

La familia real de Tailandia demostró una vez más que, además de la gobernanza y las funciones oficiales, posee una preparación seria en el ámbito de la aviación militar profesional.

Maha VajiralongkornJAS 39C GripenReina de TailandiaMujeres en el ejércitoAviación
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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