Se planea crear un avión de pasajeros sin ventanas en EE. UU.

La startup estadounidense JetZero está desarrollando el avión de pasajeros Z4, que se diferencia de los aviones convencionales por su apariencia y estructura aerodinámica. Diseñado con un cuerpo integrado entre alas y fuselaje, este avión tendrá una forma que recuerda a una raya.

Según la empresa, el Z4 está diseñado para transportar a unos 250 pasajeros. Su principal ventaja es que consume hasta un 50 % menos de combustible que los aviones habituales y reduce las emisiones de gases nocivos, gracias a su forma aerodinámica única.

Uno de los aspectos destacados del proyecto es el diseño de la cabina. En algunas presentaciones se ha propuesto la idea de utilizar pantallas digitales en lugar de las ventanillas tradicionales para mostrar el paisaje exterior. Sin embargo, aún no hay información definitiva sobre esta solución.

JetZero planea realizar el primer vuelo de prueba de su prototipo a escala real en 2027. La entrada en servicio comercial del Z4 está prevista para principios de la década de 2030.

Por ahora, el Z4 se encuentra en fase de desarrollo. Por ello, la eficiencia de combustible y las nuevas posibilidades ofrecidas a los pasajeros deberán confirmarse durante las pruebas prácticas.