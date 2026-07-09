Un niño de 18 meses declarado muerto es encontrado vivo en la morgue

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Un niño de 18 meses declarado muerto es encontrado vivo en la morgue

En Estados Unidos, un incidente inusual que involucró a un niño de 18 meses ha captado la atención pública. El bebé, inicialmente declarado muerto por los médicos, resultó estar vivo en la morgue del hospital. La BBC informó sobre el caso basándose en un informe policial.

Se informó que la familia del niño lo encontró el 8 de febrero con el rostro sumergido en la piscina de su casa en Gilbert, Arizona. Inmediatamente llamaron a la policía y a los servicios de emergencia. Los rescatistas que llegaron al lugar brindaron primeros auxilios al niño y lo trasladaron al hospital.

Sin embargo, aproximadamente una hora después, el médico del hospital, Aryan Tusi, declaró el fallecimiento del niño. Al mismo tiempo, los oficiales de policía presentes en el lugar le dijeron al médico que habían observado signos de vida en el menor.

«Por favor, haga su trabajo y déjeme hacer el mío. No fui a la facultad de medicina por nada», respondió el médico.

En el momento del incidente, los miembros de la familia estaban reunidos para ver la final del Super Bowl de la NFL. Según la policía, cuando un empleado de la oficina del médico forense del condado de Maricopa llegó a la morgue cinco horas después, descubrió que el niño aún respiraba. Posteriormente, fue trasladado en helicóptero a otro centro médico. Tras recibir tratamiento, el niño se recuperó y fue dado de alta.

Durante la investigación, la policía recomendó presentar cargos penales contra los padres por negligencia. Los investigadores señalaron que el día del incidente había un fuerte olor a marihuana en la casa. Creen que esto pudo haber provocado una falta de supervisión por parte de los adultos, permitiendo que el niño se acercara solo a la piscina.

Hasta el momento, la oficina del fiscal del condado de Maricopa no ha tomado una decisión final sobre si presentará cargos formales contra los padres.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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