En el aeropuerto, el padre de Lamine Yamal escupe a una empleada y lanza una silla a los pasajeros

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En el aeropuerto, el padre de Lamine Yamal escupe a una empleada y lanza una silla a los pasajeros

La estrella de 19 años del FC Barcelona, uno de los talentos más brillantes del fútbol mundial de Lamine Yamal el padre Mounir Nasraoui se ha visto envuelto en un nuevo escándalo grave y sonado. Según informa el prestigioso medio español El Español agredió a personas en el aeropuerto de la capital catalana, provocando una pelea.

Protagonista de disturbios por segunda vez en pocos días, el padre del futbolista no solo insultó a una empleada en un lugar público, sino que también intentó agredir a un pasajero que acudió en su ayuda.

¿Cómo empezó la disputa en el aeropuerto?

Los detalles del incidente ocurrido en la zona de la cafetería se desarrollaron de la siguiente manera:

  • Observación sencilla y agresividad: Mounir Nasraoui había dejado su chaqueta en un lugar no autorizado del establecimiento; una empleada de la cafetería le hizo una observación y le pidió que la retirara;

  • Escupitajo en la cara: Ante esta sencilla petición, Nasraoui reaccionó de forma muy brusca y excesivamente agresiva: estalló una discusión verbal y, en el punto álgido del altercado, escupió en la cara a la camarera;

  • Ataque con una silla: Nasraoui también arremetió contra un pasajero inocente que intentaba defender a la joven insultada, llegando a levantar una silla pesada de la cafetería para intentar lanzársela al hombre que intervenía;

  • Conmoción de los testigos: El suceso ocurrió ante la mirada de numerosos turistas y pasajeros presentes en el aeropuerto, provocando un gran revuelo y preocupación por la seguridad.

Un segundo incidente consecutivo tras el de Londres

Cabe destacar que no es el único comportamiento agresivo de Nasraoui en las últimas 24 horas:

  • El alboroto durante la velada del «Balón de Oro»: La noche anterior, tras la ceremonia del «Balón de Oro» en Londres, ya había provocado un altercado en la calle cerca del teatro «London Palladium»;

  • Enfrentamiento con Arshavin y un cámara ruso: En aquel momento, ante los ojos del ex capitán de la selección rusa, Andréi Arshavin, estuvo a punto de arrebatarle y romper el smartphone a un cámara de la delegación rusa;

  • Golpe a la imagen familiar: Mientras Lamine Yamal, de 19 años, bate récords en el campo y alcanza la cima del fútbol mundial, los comportamientos inapropiados de su padre en lugares públicos arrojan una sombra negativa sobre la reputación de la joven estrella.

Actualmente, la policía del aeropuerto de Barcelona y las fuerzas de seguridad están examinando las grabaciones de las cámaras de vigilancia y se espera que se tomen medidas legales basadas en las denuncias oficiales de las partes afectadas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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