Una mansión de 4,8 millones de dólares alquilada para 7 personas es destrozada por 800 adolescentes

En Texas, Estados Unidos, una lujosa propiedad valorada en 4,8 millones de dólares fue alquilada a través de Airbnb para solo siete personas. Sin embargo, el evento, presentado como una pequeña reunión privada, se volvió viral en redes sociales, atrayendo a entre 500 y 800 adolescentes. Como resultado, se produjeron disturbios y la propiedad sufrió graves daños.

El propietario, Kishore Karlapudi, obtenía ingresos extra alquilando su mansión en Celina, Texas. Él no vive allí, por lo que buscaba generar ingresos regulares mediante Airbnb. Jamás imaginó que una reserva sencilla se convertiría en un problema tan grave.

«Alguien reservó la casa para una fiesta de siete personas», declaró Kishore Karlapudi en una entrevista con Fox4 News.

El jefe de policía de Celina, John Cullison, informó que el número de asistentes aumentó drásticamente debido a publicaciones en redes sociales. Lo que debía ser una reunión de siete personas terminó congregando a entre 500 y 800 individuos.

La noche del 21 de marzo, la policía comenzó a recibir llamadas sobre una multitud masiva en la mansión. Más tarde, se reportaron disparos en el área de la propiedad.

«Empezamos a recibir llamadas al 911 sobre disparos. También nos informaron que diez hombres armados estaban frente a la puerta principal amenazando con matar a alguien. Esto obligó a nuestros agentes a estar en alerta máxima. Tuvimos que entrar para garantizar la seguridad de todos, pero solo al estar dentro comprendieron la magnitud real del evento», dijo el jefe de policía John Cullison.

Las imágenes de las cámaras de los coches patrulla muestran a numerosas personas huyendo de la propiedad al llegar las fuerzas del orden.

El jefe de policía señaló que durante el incidente se registraron disparos, peleas y amenazas de muerte. También se encontraron sábanas manchadas de sangre en el lugar.

«Tuvimos disparos, agresiones y amenazas de muerte. Había sábanas con sangre. Todo esto crea una situación extremadamente peligrosa donde, al final, sus hijos también podrían resultar heridos», advirtió John Cullison.

El propietario, Kishore Karlapudi, dijo estar profundamente conmocionado al visitar la propiedad el sábado pasado para inspeccionarla. Según él, los adolescentes causaron daños considerables al mobiliario y a la decoración interior.

«Estábamos en shock. Destrozaron la propiedad. Sacaron todos los muebles de la sala y los llevaron al garaje. Arrancaron todas las decoraciones de las paredes y rompieron algunas. La isla de la cocina resultó dañada y la encimera de granito se rompió. Parece que los jóvenes bailaron sobre ella», declaró Karlapudi.

Aún no se ha informado el monto exacto de los daños. Sin embargo, la transformación de una reserva para siete personas en una reunión masiva y caótica ha causado pérdidas inesperadas para el dueño.