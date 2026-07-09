Cientos de serpientes se dispersaron por aldeas tras inundaciones en China

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Cientos de serpientes se dispersaron por aldeas tras inundaciones en China

En la región autónoma de Guangxi, al sur de China, las inundaciones provocadas por fuertes lluvias y el tifón Maysak han causado un problema inesperado. Tras el desastre natural, cerca de 900 serpientes escaparon de granjas de cría y se dispersaron por varias aldeas cercanas.

Las autoridades locales informaron que, aunque la mayoría de las serpientes no son venenosas, no se descarta la posibilidad de que haya especies salvajes y venenosas entre ellas. Por ello, se ha instado a la población a extremar las precauciones.

Actualmente, servicios especializados continúan trabajando en la zona para capturar a las serpientes y trasladarlas a lugares seguros. Los expertos recomiendan a los habitantes de las aldeas moverse con precaución por pastizales altos, arbustos y áreas inundadas.

Este suceso ha sido ampliamente debatido en las redes sociales, donde muchos usuarios destacan que los desastres naturales pueden acarrear consecuencias inesperadas y peligrosas.

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