Serpientes invaden aldeas en China tras las inundaciones

Han aparecido serpientes en varias aldeas de la región autónoma de Guangxi, en el sur de China. Se informa que las inundaciones provocadas por el tifón Maysak fueron la causa del incidente.

Según los informes, cerca de 900 serpientes escaparon de una granja de cría local. Se indica que la mayoría no son venenosas, pero podría haber especies salvajes y peligrosas entre ellas.

Se recomienda a los residentes locales que tengan precaución, no intenten capturar las serpientes por su cuenta y notifiquen a los servicios responsables en caso de avistamiento.

Actualmente, los equipos de rescate y especialistas están llevando a cabo labores para capturar a las serpientes dispersas por las zonas rurales.