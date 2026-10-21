Un oso entra en una biblioteca de EE. UU. y devora miel y comida (video)

En California, Estados Unidos, un oso negro entró en una biblioteca y se comió la comida del personal. Tras deambular por el edificio, el invitado inesperado salió por su propia voluntad.

Según «The Guardian», el incidente ocurrió el 14 de octubre en la sucursal de Mammoth Lakes de la red de bibliotecas gratuitas del condado de Mono. El oso entró alrededor de las 06:10 hora local, unas cuatro horas antes de que abriera la biblioteca.

Primero se abalanzó sobre la comida guardada para el personal. El oso comió mantequilla de maní, postres de durazno, galletas y un frasco de miel. Tras saciarse, recorrió la sección de novedades y el mostrador de información antes de salir. El suceso fue registrado por las cámaras de seguridad.

Curiosamente, el incidente coincidió con el centenario de la primera publicación del libro sobre Winnie the Pooh, muy popular entre los niños. Los representantes de la biblioteca bromearon llamando al oso el nuevo «bibliotecario», sugiriendo que quizás buscaba el libro de Winnie the Pooh.

Al mismo tiempo, las autoridades recomendaron a los ciudadanos no acercarse a los osos salvajes ni alimentarlos. También recordaron la necesidad de guardar los residuos en contenedores especiales a prueba de osos y mantener cerradas las puertas y ventanas de los vehículos.