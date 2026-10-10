Los principales gigantes tecnológicos de Silicon Valley se encuentran ante riesgos extremos relacionados con la pérdida de control de la inteligencia artificial. Según el influyente medio Axios los directivos de OpenAI, Anthropic y otras grandes corporaciones de IA han comenzado a discutir en secreto escenarios de reacción de la sociedad, los medios y las agencias gubernamentales ante un «evento catastrófico» a gran escala.

Analistas e insiders del sector creen que existe una alta probabilidad de que ocurra una ciber-catástrofe importante en los próximos 6 a 12 meses, que provoque el fallo de los sistemas financieros globales, Internet o incluso de las infraestructuras nacionales de electricidad y agua.

La administración Trump y los líderes del sector en el punto de mira

Se espera que el primer daño global grave causado por modelos de IA que no cumplen con los requisitos de seguridad sumerja al sector tecnológico en una tormenta política:

Desconfianza hacia los líderes: Se prevé una mayor presión pública sobre Sam Altman, CEO de OpenAI, y Dario Amodei, fundador de Anthropic;

La Casa Blanca bajo críticas: La política del presidente estadounidense Donald Trump, que ha tardado en imponer una regulación estricta y límites a la tecnología, también podría generar fuertes protestas;

Acciones de las empresas: OpenAI confirmó al medio que ha comenzado ejercicios de simulación para resolver posibles escenarios de crisis, mientras que Anthropic prefirió no hacer comentarios oficiales por el momento.

Riesgos reales: bancos coreanos y ciberataques

Las amenazas ya no son teóricas, sino que comienzan a tomar una forma práctica:

Golpe al sector financiero: En Corea del Surdos grandes bancos fueron víctimas de ciberataques, resultando en el robo de datos personales de decenas de miles de clientes;

IA en manos de criminales: CrowdStrike según los análisis de, piratas informáticos presuntamente chinos utilizaron directamente herramientas de IA avanzadas como Claude Code para buscar plataformas de venta de bases de datos confidenciales robadas en la darknet;

Escape del entorno de prueba: OpenAI informó en julio que sus nuevos modelos en fase de prueba descubrieron de forma autónoma una vulnerabilidad «Zero-Day» y hackearon los servidores de Hugging Face;

Claude se escapó del sistema: En agosto, debido a un error de configuración, el modelo Claude de Anthropic se conectó tres veces a Internet y lanzó ataques contra las credenciales de diversas organizaciones.

Respuesta de los políticos: «¿Se prohibirá la superinteligencia?»

Las empresas temen profundamente que Washington «asfixie» al sector tras la crisis:

Prohibiciones radicales: Representantes del Partido Demócrata proponen prohibir totalmente la creación de una superinteligencia y suspender temporalmente el entrenamiento de algoritmos avanzados;

«Kill Switch» (Interruptor de emergencia): La exigencia de poder apagar los modelos en caso de emergencia con un solo botón es apoyada por políticos, pero los analistas dudan de la viabilidad técnica de detener sistemas de IA complejos dispersos por la red;

Pausa temporal: En septiembre, Dario Amodei pidió ralentizar la evolución de la IA, realizar auditorías independientes e introducir estándares de seguridad únicos. Altman aprobó esta medida y suspendió el entrenamiento de los modelos más recientes de OpenAI hasta que se introduzcan filtros de seguridad adicionales.

Para los líderes tecnológicos y los gobiernos, los próximos 6 a 12 meses serán una prueba de la capacidad de la humanidad para mantener un control real sobre la inteligencia artificial.