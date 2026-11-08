Irán levanta las restricciones sobre sus misiles: ¿están en el punto de mira las bases europeas y estadounidenses?

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de Irán ha anunciado la eliminación total de la restricción más importante aplicada durante años al arsenal de misiles del país.

Un portavoz del CGRI, el general de brigada Hossein Mohebbi, declaró en una entrevista con la agencia de noticias ISNA que Teherán ha eliminado por completo los límites voluntarios impuestos al alcance de sus misiles y que esta nueva potencia estratégica será demostrada en un futuro próximo.

El general subrayó que, en condiciones de guerra no convencional (asimétrica), Irán tiene la capacidad de lanzar ataques devastadores contra los puntos más vulnerables que el adversario no espera.

¿Por qué se mantenía el límite de 2000 km?

Hasta ahora, Teherán limitaba conscientemente el alcance máximo de sus misiles:

Límite voluntario: Irán había limitado voluntariamente el alcance de sus misiles balísticos en su doctrina militar a 2000 kilómetros ;

Diplomacia regional: Como explicó anteriormente el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, esta restricción se mantenía únicamente para contener las amenazas regionales y demostrar que Teherán no suponía un peligro global para países lejanos;

Cambio de doctrina: Sin embargo, tras los recientes ataques aéreos importantes realizados por Israel y Estados Unidos, los líderes del país se vieron obligados a revisar radicalmente su estrategia de seguridad.

Instrucción del Líder Supremo y advertencia abierta a Europa

La eliminación de la restricción fue decidida directamente por las más altas autoridades del Estado:

Orden de Mojtaba Khamenei: La decisión se tomó bajo instrucción directa del Líder Supremo de Irán, Mojtaba Khamenei. Ordenó a las estructuras de defensa responder a las amenazas externas de forma rápida y contundente, sin límites geográficos;

Amenaza del Parlamento: El diputado iraní Manouchehr Mottaki declaró abiertamente que si la agresión continúa, las bases militares estadounidenses situadas en territorio europeo podrían convertirse en objetivos de los misiles iraníes.

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En el contexto del fortalecimiento de la doctrina militar, Teherán también busca elevar su sistema de defensa antiaérea al nivel más moderno: