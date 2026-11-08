Involucrado el hijo de Trump: ¿Por qué los astronautas estadounidenses se quedan sin trajes para ir a la Luna?

El famoso programa estadounidense destinado a devolver al ser humano a la superficie lunar tras medio siglo de interrupción, «Artemis» se enfrenta a otro problema grave.

Según informa «The Washington Post», la empresa «Axiom Space», encargada de desarrollar los trajes espaciales de nueva generación, corre el riesgo de no tener los trajes listos para la fecha límite. Esto podría causar que el histórico vuelo previsto para 2028 se retrase nuevamente.

¿Por qué los trajes no están listos? La NASA reduce funciones

La situación en torno a los trajes creados para pisar la superficie lunar, donde el hombre no ha estado desde 1972, sigue siendo compleja:

Advertencia de los inspectores: Ya en abril de este año, la oficina del inspector general de la NASA publicó un informe oficial señalando que la producción de los trajes va significativamente por detrás del calendario;

Riesgo de pérdida de tiempo y simplificación: Para no perder los plazos, la dirección de la NASA decidió eliminar una serie de funciones innovadoras complejas y simplificar el proyecto tanto como fuera posible;

Regreso a la era «Apollo»: Según la conclusión de los expertos, estos nuevos trajes simplificados recuerdan más al equipo clásico utilizado por los astronautas de las legendarias misiones «Apollo» de los años 60 y 70 que a las tecnologías modernas avanzadas.

El rival en la carrera: ¿Será China la primera en el siglo XXI?

Este retraso no solo tiene importancia científica, sino también un enorme peso geopolítico:

El liderazgo de Pekín: Si EE. UU. retrasa el plan de 2028 debido a los trajes, China, que desarrolla su programa lunar con rapidez, podría convertirse en el primer país del mundo en aterrizar a sus astronautas en la Luna en el siglo XXI.

Gigante de la moda y el hijo de Trump: ¿Quiénes están detrás de «Axiom Space»?

El proceso de creación de los trajes también atrae la atención pública por la participación de nombres y marcas reconocidas: