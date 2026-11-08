Involucrado el hijo de Trump: ¿Por qué los astronautas estadounidenses se quedan sin trajes para ir a la Luna?

·81·Mundo
Involucrado el hijo de Trump: ¿Por qué los astronautas estadounidenses se quedan sin trajes para ir a la Luna?

El famoso programa estadounidense destinado a devolver al ser humano a la superficie lunar tras medio siglo de interrupción, «Artemis» se enfrenta a otro problema grave.

Según informa «The Washington Post», la empresa «Axiom Space», encargada de desarrollar los trajes espaciales de nueva generación, corre el riesgo de no tener los trajes listos para la fecha límite. Esto podría causar que el histórico vuelo previsto para 2028 se retrase nuevamente.

¿Por qué los trajes no están listos? La NASA reduce funciones

La situación en torno a los trajes creados para pisar la superficie lunar, donde el hombre no ha estado desde 1972, sigue siendo compleja:

  • Advertencia de los inspectores: Ya en abril de este año, la oficina del inspector general de la NASA publicó un informe oficial señalando que la producción de los trajes va significativamente por detrás del calendario;

  • Riesgo de pérdida de tiempo y simplificación: Para no perder los plazos, la dirección de la NASA decidió eliminar una serie de funciones innovadoras complejas y simplificar el proyecto tanto como fuera posible;

  • Regreso a la era «Apollo»: Según la conclusión de los expertos, estos nuevos trajes simplificados recuerdan más al equipo clásico utilizado por los astronautas de las legendarias misiones «Apollo» de los años 60 y 70 que a las tecnologías modernas avanzadas.

El rival en la carrera: ¿Será China la primera en el siglo XXI?

Este retraso no solo tiene importancia científica, sino también un enorme peso geopolítico:

  • El liderazgo de Pekín: Si EE. UU. retrasa el plan de 2028 debido a los trajes, China, que desarrolla su programa lunar con rapidez, podría convertirse en el primer país del mundo en aterrizar a sus astronautas en la Luna en el siglo XXI.

Gigante de la moda y el hijo de Trump: ¿Quiénes están detrás de «Axiom Space»?

El proceso de creación de los trajes también atrae la atención pública por la participación de nombres y marcas reconocidas:

  • Apoyo de la marca «Prada»: En el diseño y los materiales de los trajes de nueva generación, «Axiom Space» colabora con la famosa casa de moda italiana «Prada»;

  • Inversores políticos: Entre los inversores del proyecto se encuentra la firma de inversión «1789 Capital», y uno de sus principales socios es el hijo del presidente estadounidense — Donald Trump Jr. señalado.

ArtemisAxiom SpaceNASAPrograma LunarEspacio
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La NASA desarrolla un traje espacial nuevo y simplificado para los primeros alunizajesLa NASA desarrolla un traje espacial nuevo y simplificado para los primeros alunizajes3 septiembre 20:57El jefe de la NASA admite que EE. UU. solo regresará a la Luna con la ayuda de empresas privadasEl jefe de la NASA admite que EE. UU. solo regresará a la Luna con la ayuda de empresas privadas29 agosto 10:25Estados Unidos acelera su regreso al asentamiento lunarEstados Unidos acelera su regreso al asentamiento lunar15 agosto 09:51El jefe de la NASA afirma que es imposible regresar a la Luna sin SpaceX y Elon MuskEl jefe de la NASA afirma que es imposible regresar a la Luna sin SpaceX y Elon Musk28 julio 19:58¿Qué le sucede a nuestro cerebro en el espacio? La sorprendente verdad revelada por los científicos¿Qué le sucede a nuestro cerebro en el espacio? La sorprendente verdad revelada por los científicos8 julio 20:18¿Por qué el hijo de Trump devuelve urgentemente el regalo de bodas de un multimillonario ruso?¿Por qué el hijo de Trump devuelve urgentemente el regalo de bodas de un multimillonario ruso?19 septiembre 07:52
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Mundo noticias

La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La diferencia de peso entre dos bebés nacidos el mismo día sorprendió a todos
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
La esposa de un millonario compra una isla privada por 50 millones de dólares para descansar lejos de miradas indiscretas
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
¿Por qué nos sobresaltamos repentinamente al quedarnos dormidos?
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
En China, una novia regala una tarjeta gráfica de 12 000 dólares a su futuro esposo
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
¿Por qué los gansos vuelan en forma de V? ¿Cuál es el secreto detrás de esto?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Ciudad fantasma en China: ¿qué secreto esconde esta ciudad abandonada hace 15 años?
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Teléfonos Nokia pedidos hace 16 años finalmente llegan a su destino
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol
Se revela qué sucederá con los planetas tras la muerte del Sol